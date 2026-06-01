"Backrooms": Sci-Fi-Horror lässt Hollywood zittern

"The Mandalorian And Grogu" stürzt in den US-Charts auf Platz 3 ab, weil nach dem Billig-Horror-Streifen "Obsession" nun auch der Sci-Fi-Horrorfilm "Backrooms" für einen neuen Kino-Hype sorgt.

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81 Millionen Dollar Kassa in den USA und weltweit schon 118 Millionen. Der Sci-Fi-Horrorfilm "Backrooms" sorgt für das nächste Kinowunder und stürmt nicht nur in den Staate, sondern auch gleich in den globalen Kino-Charts auf Platz1.

Horror-Filme bremsen Star Wars aus

Nach dem Billig-Horror-Streifen "Obsession", der am Wochenende in den USA weitere 26 Millionen Dollar einspielte und ab Mittwoch auch die heimischen Kinofans zittern lässt, ist das die nächste große Kino-Überraschung des Jahres. Auch weil das viel gehypte Star-Wars-Comeback "The Mandalorian And Grogu" damit auf Platz 3 der Charts abrutschte. 25 Millionen Dollar am Wochenende. Weltweit dennoch schon an die 250 Millionen Dollar.

Erfolgreichster Horror-Film des Jahres

"Backrooms" entührt in eine fremde Dimension. © Constantin Film

Das sind die US-Kinocharts vom Wochenende 29. – 31. Mai:

Backrooms, 81,5 Millionen Dollar Kassa Obsession. 26, 4 Millionen Dollar The Mandalorian And Grogu, 25 Millionen Dollar Michael, 11, 7 Millionen Dollar The Bradwinner, 7,5 Millionen Dollar

"Backrooms", das ab 17. Juni auch bei uns im Kino läuft und eine Spielfilmadaption eines viralen Internet‑Mythos liefert , hat auch den bisherigen Startrekord für einen Horrorfilm in diesem Jahr von "Scream 7" (97,1 Mio. Dollar) deutlich übertroffen.

Patient Clark taucht in eine fremde Dimension ab © Constantin Film

Die Story verspricht subversiven Horror: Therapeutin Dr Mary Kline (Renate Reinsve, "Der schlimmste Mensch der Welt“) stößt mit Patient Clark (Chiwetel Ejiofor, „12 Years a Slave“) an die Grenzen des rational Erklärbaren. Als er unter ungeklärten Umständen aus der Realität „no‑clippt", folgt sie ihm in eine fremde Dimension. Die Backrooms, ein endloses Labyrinth aus gleichförmigen Räumen mit gelbstichigen Wänden, sind nicht nur physisch bedrohlich, sondern stellen Wahrnehmung, Zeitgefühl und Identität infrage.