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Kult-Star Bad Bunny wird in "Toy Story 5" zur Pizza
© Getty Images

Animations-Hit

Kult-Star Bad Bunny wird in "Toy Story 5" zur Pizza

27.05.26, 19:17
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Der Musiker Bad Bunny landet seinen nächsten Job im Kino. Im kommenden Animationsfilm "Toy Story 5" wird der 32-Jährige als Synchronsprecher für ein ganz besonderes Spielzeug zu hören sein. 

Für Bad Bunny bedeutet sein jüngster Coup die allererste Synchronrolle seiner Karriere. Wie das Animationsstudio Pixar auf Instagram mitteilte, leiht er der Figur "Pizza mit Sonnenbrille" seine Stimme. Zu einem veröffentlichten Clip, in dem das Pizzastück tanzt und lachend auf die Kamera zuspringt, schrieb das Studio kurz "Vamos". Disney beschreibt die neue Figur in einer Mitteilung als "mühelos cool und geheimnisvoll". Die Pizza gehört demnach zu einer Gruppe von vergessenen Spielzeugen, die in einem verlassenen Schuppen im Hinterhof leben.

Viele bekannte Hollywood-Stars

Neben dem Musiker ist die Besetzungsliste des Films voll mit prominenten Namen aus Hollywood. Die Cowboy-Puppe Woody wird wieder vom 69-jährigen Tom Hanks gesprochen, während der 72-jährige Tim Allen erneut die Rolle von Buzz Lightyear übernimmt. Ebenfalls wieder mit dabei ist Joan Cusack, 63, als Jessie. Tony Hale, 55, leiht Forky seine Stimme, und der 61-jährige Keanu Reeves ist abermals als Duke Caboom mit von der Partie.

Woody und Buzz aus
© Getty Images/ FilmMagic

Weitere Schritte im Filmgeschäft

Für Bad Bunny ist es ein weiterer Schritt abseits der Musikbühne. Seine Schauspielkarriere startete er 2021 mit einem Cameo-Auftritt im neunten Teil der "Fast & Furious"-Reihe. Danach ergatterte er Rollen in "Bullet Train" sowie in der Filmbiografie "Cassandro". Zuletzt stand er im Jahr 2025 für "Happy Gilmore 2" an der Seite des 59-jährigen Adam Sandler vor der Kamera und war in "Caught Stealing" in der Rolle eines Gangsters namens Colorado zu sehen.

Bad Bunny und Adam Sandler

Bad Bunny und Adam Sandler

© Getty

Erste große Hauptrolle geplant

Berichten von Medien wie "Deadline" zufolge hat sich der Musiker inzwischen auch seine erste Hauptrolle in einem Spielfilm gesichert. Er wurde für das historische Drama "Porto Rico" besetzt. In diesem Projekt soll er an der Seite von den Stars Edward Norton, 56, und Javier Bardem, 57, spielen. Der Film beleuchtet die koloniale Vergangenheit Puerto Ricos sowie die politischen und gesellschaftlichen Machtstrukturen auf der Insel.

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