TV-Star Detlef D! Soost verrät sein Einkommen und Luxus-Ausgaben

Detlef D! Soost spricht im Fernsehen offen über sein Einkommen. Der TV-Star verrät dabei auch, wofür er sein Geld ausgibt.

In der RTL-Sendung „Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking“ gibt Detlef D! Soost Einblick in seine Finanzen. Die Sendung läuft Dienstag. Wie RTL vorab mitteilt, lag der durchschnittliche Monatsverdienst des 55-Jährigen im vergangenen Jahr bei 38.944 Euro. Netto blieben ihm nach eigener Aussage rund 25.000 Euro. Detlef D! Soost wurde durch die Castingshow „Popstars“ bekannt. Danach war er in mehreren TV-Formaten wie „Dancing on Ice“ oder „Let's Dance“ zu sehen. Zuletzt moderierte er das Sport1-Reality-Format „Survivor“.

Detlef Soost © Getty Images

Einnahmen abseits des TVs

Detlef D! Soost Popstars © Getty Images

Auch außerhalb des Fernsehens hat sich Soost weitere Einnahmequellen aufgebaut. Dazu gehören Fitnessprogramme und Mentalcoachings. Außerdem betreibt er eine eigene Tanzschule, in der laut eigenen Angaben rund 60 Mitarbeiter arbeiten. In der Sendung spricht der TV-Star auch über seine Ausgaben. Er lebt in einer 250 Quadratmeter großen Wohnung in Berlin-Mitte. Dreimal pro Woche kommt dort eine Haushälterin zum Reinigen vorbei. Außerdem zeigt Soost seine Luxusuhren-Sammlung. Seine teuerste Anschaffung sei jedoch ein Auto gewesen. „Ich habe mir für 222.000 Euro einen AMG G 63 Mercedes gekauft.“