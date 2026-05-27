Vollmond am 31. Mai 2026: Drei Sternzeichen erleben jetzt einen radikalen Umbruch

Wenn am 31. Mai 2026 der Vollmond den Nachthimmel erhellt, ist das alles andere als gewöhnlich: Ein mystischer „Blue Moon“ zieht auf und er wirbelt das Leben von drei Sternzeichen jetzt komplett durcheinander. Liebe, Glück und überraschende Wendungen inklusive.

Es heißt nicht umsonst im Englischen „Once in a blue moon“, wenn etwas extrem Seltenes passiert. Der Mai 2026 ist ein astronomischer Ausnahmemonat: Bereits am 1. Mai durften wir einen Vollmond (den sogenannten „Blumenmond“) bestaunen. Da der Mondzyklus etwa 29,5 Tage dauert, schenkt uns das Universum am 31. Mai einen seltenen zweiten Vollmond im selben Kalendermonat, den Blue Moon. Zusätzlich handelt es sich bei diesem Ereignis um einen „Micromoon“. Der Mond befindet sich an seinem erdfernsten Punkt und wirkt am Himmel etwas kleiner als gewöhnlich. Doch lassen Sie sich von seiner optischen Größe nicht täuschen: Seine astrologische Wucht ist gigantisch.

Dieser Blue Moon findet nämlich im abenteuerlustigen Sternzeichen Schütze statt. Die kosmische Schütze-Energie feuert uns an, aus unserer Komfortzone auszubrechen, alte Glaubenssätze loszulassen und unseren Horizont zu erweitern. Während wir alle von dieser befreienden Kraft profitieren, gleicht der Vollmond für drei bestimmte Sternzeichen einem kosmischen Erdbeben. Für sie ändert sich jetzt alles.

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Schütze (23. November – 21. Dezember)

Für Sie, lieber Schütze, ist dieser Blue Moon ein kosmisches Heimspiel. Der Vollmond leuchtet direkt in Ihrem eigenen Zeichen und bildet den Höhepunkt einer inneren Entwicklung, die Sie schon seit Monaten beschäftigt. Alles, was Sie bisher klein gehalten, blockiert oder fremdbestimmt hat, darf und muss jetzt gehen.

Sie spüren einen unwiderstehlichen Drang nach radikaler Freiheit und Selbstverwirklichung. Ein plötzlicher Jobwechsel, der Traum vom Auswandern oder das Bedürfnis nach einer komplett neuen Identität? Jetzt ist der Moment, in dem Sie alle Restzweifel ablegen. Der Blue Moon schenkt Ihnen das Selbstvertrauen, Ihre wildesten Träume endlich in die Realität umzusetzen. Sie erfinden sich völlig neu und das Universum rollt Ihnen den roten Teppich aus.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe Zwillinge, wir befinden uns mitten in Ihrer Geburtstagssaison. Da die Sonne derzeit in Ihrem Zeichen strahlt, steht der Schütze-Vollmond in direkter Opposition zu Ihnen. Das bedeutet: Ihr astrologisches Haus der Partnerschaften und tiefen Verbindungen wird von kosmischem Licht erhellt.

Für Sie heißt es Ende Mai: Alles oder nichts! Wenn eine Beziehung, egal ob romantisch oder geschäftlich, auf wackeligen Beinen stand oder nicht mehr Ihrem wahren Ich entspricht, bringt dieser Blue Moon die Wahrheit ans Licht. Es kann zu heilsamen, aber sehr intensiven Trennungen kommen. Doch keine Sorge: Für viele Zwillinge markiert diese Energie auch den Beginn von etwas Wunderschönem. Ein unerwarteter Heiratsantrag, das magische Treffen eines Seelenverwandten oder ein neues Level an Commitment sind jetzt absolut möglich. Der Blue Moon räumt Ihr Beziehungsleben gnadenlos auf und macht Platz für echte Verbindungen.

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Fische (19. Februar – 20. März)

Fische, machen Sie sich bereit, das Rampenlicht zu betreten. Der Schütze-Vollmond steht in einem herausfordernden, aber extrem dynamischen Spannungswinkel zu Ihrem Zeichen. Diese Energie aktiviert Ihren Sektor für Karriere, Lebensziele und Bestimmung.

Vielleicht haben Sie sich in letzter Zeit etwas orientierungslos gefühlt oder wussten nicht genau, auf welches Pferd Sie setzen sollen. Am 31. Mai fällt endlich der Groschen. Eine plötzliche Chance, ein völlig überraschendes Jobangebot oder eine geniale Eingebung könnten Ihren beruflichen Weg quasi über Nacht auf den Kopf stellen. Die feurige Schütze-Energie duldet keine Ausreden mehr und zwingt Sie liebevoll, aber bestimmt, viel größer zu denken, als Sie es sich bisher erlaubt haben. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition, sie ist jetzt Ihr mächtigster Karriere-Kompass.