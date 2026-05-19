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Pflegekrise in Niederösterreich: 860 Millionen Euro – und es wird noch teurer!
© APA / Patrick Pleul

"Pflege-Moloch"

Pflegekrise in Niederösterreich: 860 Millionen Euro – und es wird noch teurer!

19.05.26, 09:25 | Aktualisiert: 19.05.26, 10:40
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Eine Schock-Studie der Arbeiterkammer NÖ zeigt: Die Altenpflege kostet das Land bereits jetzt ein Vermögen – und bis 2035 explodieren die Kosten noch weiter. Wer zahlt? Und wer bleibt am Ende auf der Rechnung sitzen? 

Der Löwenanteil – satte 725 Millionen Euro (85 Prozent!) – fließt laut Studienleiter KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung) in Pflegeheime und mobile Dienste. Dazu kommen Pflegegeld, 24-Stunden-Betreuung, Essen auf Rädern und Community Nurses.

Wer zahlt eigentlich?

Die Finanzierung ist ein kompliziertes Drei-Wege-Spiel:

  • Bund: 463 Mio. Euro (54%) – vor allem Pflegegeld und Pflegefonds
  • Land NÖ: 207 Mio. Euro (24%) – zuständig für Pflegeheime und Organisation
  • Gemeinden: 186 Mio. Euro (22%) – großteils über die Sozialhilfeumlage

Die Gemeinden bluten aus

Hier liegt die tickende Zeitbombe: Die Kosten für Pflegedienstleistungen steigen dramatisch schneller als die Gemeindeeinnahmen. Die Folge: Immer weniger Geld bleibt für Schulen, Straßen und lokale Dienste. Gemeinden werden von der Pflegefinanzierung regelrecht aufgefressen!

Bis 2035: Kosten steigen um mehr als die Hälfte!

Die Studie warnt unmissverständlich – ohne Reformen droht der Kollaps. Die Ausgaben für Pflegedienstleistungen werden bis 2035 um über 50 Prozent explodieren. Ohne strukturelle Anpassungen: Finanzierungslücken, Leistungskürzungen, Qualitätsverlust.

Was jetzt passieren muss

Die Experten fordern jetzt klare Maßnahmen:

Neue Finanzierungsquellen – etwa eine Pflegeversicherung

Fairere Lastenverteilung zwischen Bund, Land und Gemeinden

Mehr mobile Dienste statt teurer Heimplätze

Bessere Unterstützung für pflegende Angehörige

Mehr Transparenz und klarere Steuerung

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