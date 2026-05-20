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Am Berg verlaufen: Drei Studenten von Großglockner gerettet
© GeoSphere Austria

In 2905 Meter Höhe

Am Berg verlaufen: Drei Studenten von Großglockner gerettet

20.05.26, 08:59
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Zu einer dramatischen Rettungsaktion kam es Dienstagfrüh am höchsten Berg Österreichs. 

Tirol. Drei Bergsteiger, es handelte sich um drei in Deutschland Studierende aus Bangladesch, sind Dienstagfrüh am Großglockner in Osttirol in Bergnot geraten. Die jungen Männer im Alter von 23, 24 und 25 Jahren wollten um 4.30 Uhr vom Lucknerhaus in Richtung Stüdlhütte aufsteigen.

Zwei Stunden später kamen sie allerdings vom Steig ab, nachdem sie sich wegen fehlenden Handyempfangs nicht mehr über ihre Offline-Karte orientieren konnten. Sie gerieten in steiles und schneereiches Gelände und setzten schließlich den Notruf ab.

Die Bergrettung musste aufgrund der Witterung zu Fuß aufsteigen und fand die drei jungen Alpinisten unterhalb des Fanotkogels (2.905 Meter Seehöhe) auf. Sie wurden zu den sogenannten Viehböden gebracht und von dort ins Tal bzw. zum Lucknerhaus geflogen. Die Männer waren teilweise durchnässt und erschöpft.

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