Hagel-Alarm: Hier drohen heute heftige Gewitter

Gewitter im Anmarsch: Hier kann es am Mittwoch krachen.

Schon am Vormittag dominieren in der Westhälfte dichte Wolken. In Vorarlberg regnet es bereits verbreitet, und auch in Tirol, Salzburg, Oberösterreich sowie in Teilen der Obersteiermark und Oberkärntens muss immer wieder mit Regen gerechnet werden. Im Laufe des Nachmittags ziehen zudem kräftige Regenschauer und Gewitter durch. Dabei muss man lokal auch mit Hagel rechnen.

Freundlicher präsentiert sich das Wetter im Osten und Südosten: Dort gibt es noch einige Sonnenstunden, ehe größere Quellwolken entstehen und vereinzelt gewittrige Schauer auftreten können.

Dazu frischt entlang der Alpennordseite und im Osten kräftiger West- bis Nordwestwind mit Spitzen von 30 bis 50 km/h auf. Die Temperaturen erreichen 16 bis 25 Grad, die höchsten Werte werden im Osten gemessen. In 2000 Metern Höhe liegen die Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad.

So geht es weiter

Der Donnerstag bringt einen Mix aus Sonne und dichteren Wolken. Vor allem nördlich des Alpenhauptkamms sowie im Norden und Osten gehen noch lokale Regenschauer nieder, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Im Laufe des Nachmittags beruhigt sich das Wetter aber zunehmend, die Schauer lassen nach und die Wolken lockern auf. Im Süden und Südosten bleibt es meist trocken, hier zeigt sich die Sonne deutlich öfter. Der Wind weht aus Nordwest, südlich des Alpenhauptkamms sowie im Osten teils mäßig bis lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad, tagsüber steigen die Werte auf 18 bis 25 Grad.

Am Freitag setzt sich schließlich Hochdruckeinfluss durch. Mit wärmeren Luftmassen aus Südwesteuropa stellt sich in weiten Teilen des Landes freundliches und trockenes Wetter ein. Besonders im Westen und Süden scheint häufig die Sonne. Im Norden und Osten ziehen zwar zeitweise mehr Wolken durch, diese bleiben jedoch meist harmlos und lockern am Nachmittag wieder auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten teils lebhaft aus Nordwest bis Nordost. In der Früh werden 5 bis 14 Grad gemessen, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf angenehme 19 bis 28 Grad.