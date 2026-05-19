Arbeiter stürzte in Baugrube: schwer verletzt

Der Bauarbeiter erlitt bei dem furchtbaren Unfall schwere Verletzungen.

Salzburg. Mehrere Feuerwehren, sowie Rettung, Polizei und ein Rettungshubschrauber rückten am Montagnachmittag nach einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Krispl (Tennengau) aus.

Florianis retteten das Opfer mit Hilfe einer Drehleiter. © Freiwillige Feuerwehr Krispl-Gaißau

Drehleiter nachalarmiert

Gegen 16.50 Uhr war ein Bauarbeiter aus großer Höhe abgestürzt und in einer Baugrube gelandet. Dabei hatte er schwere Verletzungen erlitten. Das Opfer wurde zunächst von den alarmierten Einsatzkräften im hinteren Bereich der Baustelle erstversorgt. "Um die Person aus dem schwer zugänglichen Bereich der Baugrube möglichst schonend retten zu können, wurde durch den Einsatzleiter die Drehleiter Hallein nachalarmiert", so die freiwillige Feuerwehr Krispl.

Florianis retteten das Opfer mit Hilfe einer Drehleiter. © Florianis retteten das Opfer mit Hilfe einer Drehleiter.

Florianis retteten das Opfer mit Hilfe einer Drehleiter. © Freiwillige Feuerwehr Krispl-Gaißau

Anschließend wurde der Verletzte in einer Korbtrage gelagert und mittels einer Vakuummatratze stabilisiert. Dann brachten die Florianis die Drehleiter in Position. Ein Seil wurde an der Korbtrage befestigt und der Verletzte schonend aus dem Gefahrenbereich gehoben.

Der Arbeiter wurde vom Team des Rettungshubschraubers Christophorus 6 ins Krankenhaus geflogen.