Zwei Kinder (4 & 6) nach Wohnungsbrand wiederbelebt

Schock-Szenen in Wien Ottakring: Zwei Kinder (4 & 6) mussten nach einem Wohnungsbrand reanimiert werden.

Ein Wohnungsbrand in der Effingergasse im 16. Wiener Gemeindebezirk hatte am Montagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei zur Folge. Laut Rettung wurden drei Personen im Alter von 4, 6 und 14 Jahren behandelt.

Die Feuerwehr wurde beim Eintreffen informiert, dass sich in der Wohnung noch mehrere Personen befinden. Die Einsatzkräfte konnten die beiden Kinder schnell finden und aus dem Inferno retten. Die beiden Kinder mussten sofort reanimiert werden und wurden dann zur weiteren Behandlung der Rettung übergeben. Bei beiden kam es zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand - eine mögliche Folge einer Rauchgasvergiftung.

Eines der beiden Kinder musste sogar per Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden. Beide waren laut den Angaben in einem kritischen Zustand. Das 14-jährige Mädchen befand sich nach oe24-Informationen in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde ebenfalls zu weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist laut Feuerwehr Gegenstand der Ermittlungen.

Ob die Eltern der beiden wiederbelebten Kinder vor Ort waren, beantwortete die Polizei auf oe24-Anfrage nicht.