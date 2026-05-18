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Einbrecher Salzburg Home Invasion
© Miki Vogl/www.vogl-perspektive.at

Cobra-Einsatz

Frau in Haus überfallen: Räuber auf der Flucht

18.05.26, 14:23
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Der oder die Täter sind weiterhin auf der Flucht. 

Salzburg. Im Salzburger Stadtteil Parsch  musste am Montag die Cobra zu einer noblen Siedlung ausrücken. Ein oder zwei Einbrecher sollen dort gegen 9 Uhr versucht haben, eine Frau in ihrem Haus zu überfallen. Ein Mann soll die Frau mit einem noch unbekannten Gegenstand bedroht haben, dabei kam es auch zu einem "körperlichen Kontakt", berichtete die Polizei. Laut Rotem Kreuz dürfte aber niemand verletzt worden sein. Nachbarn berichteten gegenüber Medien von einem zweiten Verdächtigen.

Einbrecher Salzburg Home Invasion
© Miki Vogl/www.vogl-perspektive.at

Noch liegen über den Vorfall wenig gesicherte Informationen vor. Laut "Salzburger Nachrichten" soll die überfallene Frau nach der Tat eine Nachbarin alarmiert haben. Diese berichtete, dass es an der Tür geläutet habe. Als die Bewohnerin öffnen wollte, hätten zwei Männer sofort versucht, die Tür aufzudrücken. Zudem hätten sich die Verdächtigen mit den Worten "Wo ist die alte Frau?" nach der Mutter der Bewohnerin erkundigt.

"Derzeit laufen die Einvernahmen, die Arbeit der Spurensicherung ist mittlerweile abgeschlossen", sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Großfahndung nach den Unbekannten sei gegen 11.00 Uhr wieder für beendet erklärt worden. Der oder die Täter sind aber noch immer flüchtig.

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