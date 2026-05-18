Hyperreality-Festival bringt Sound zum Anfassen

Wiener Musikfans dürfen sich auf ein Festival freuen, das Beats nicht nur spielt, sondern erlebbar macht. Das Hyperreality Festival startet am 21. Mai im Filmcasino und gipfelt im großen Finale am 23. Mai im Otto Wagner Areal.

Hyperreality ist kein normales Musikfestival. Der Startschuss fällt am 21. Mai im Filmcasino mit Bildkompositionen, die das musikalische Line-Up am 22. und 23. Mai im Otto-Wagner-Areal vorbereiten. Live-Konzerte, DJ-Sets und Performances von rund 30 Künstlern verwandeln die Kulisse vor Ort in einen pulsierenden Klangraum. Musik wird hier nicht nur gehört, sondern wird gefühlt - körperlich und sozial.

© Anna Skuratovski

© Anna Skuratovski

Techno, Ambient oder Noise sind Genre-Richtlinien ohne klare Grenzen. Interessant wird es genau dort, wo alles aus dem Rahmen fällt: überraschende Setups, wechselnde Lautstärken oder performative Momente machen jede Minute einzigartig. Hyperreality lebt von Entscheidungen im Moment, von Bruchlinien und Übergängen, die das Publikum hautnah spüren kann.

© Teto Preto

© Teto Preto

Das Festival bringt mehrere Wien-Premieren und interdisziplinäre Kooperationen hervor. Es vereint Club, Konzert und Performance und hinterfragt dabei, wie wir Musik eigentlich hören: aufmerksam, kollektiv und körperlich - als temporären Raum für gemeinsames Erleben.