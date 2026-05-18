Neubau tanzt wieder durch den Party-Sommer

Jeden Donnerstag von Mai bis September wird der 7. Wiener Gemeindebezirk zur bunten Tanzfläche, auf der alle eingeladen sind, das Tanzbein zu schwingen.

Bei "Neubau tanzt" gilt: Shaken mitten auf der Straße! Von Salsa über Lindy Hop bis zu Contemporary und Commercial - an insgesamt 13 Donnerstagen gibt es an 13 verschiedenen Standorten Social-Dance-Abende und Tanz-Workshops, die Spaß und Bewegung in den Alltag der Besucher bringen.

© Liebentritt

Die Idee dahinter: Tanzen soll für alle zugänglich sein - nicht nur für zahlendes Publikum in Tanzschulen und Studios. So wollen die Betreiber den Bezirk zum Sommer-Hotspot machen - egal ob Profi oder Anfänger, jeder darf mitmachen. Wer also urbane Tanzstile liebt, wird bei Krumping, Hip-Hop oder Waacking/Voguing voll auf seine Kosten kommen.

Zwei Termine fanden im Mai bereits statt, bis September steht für das tanzwütige Publikum aber noch reichlich Musik auf dem Programm:

Mai

21.5. Workshops 18 – 21 Uhr: Ceija-Stojka-Platz (Indonesische Tänze, Commercial)

28.5. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Kirchberggasse (Tango)

Juni

4.6. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Kirchengasse (Lindy Hop & Band)

11.6. Workshops 18 – 21 Uhr: Zeismannsbrunngasse (Dance Time Retro Tänze, Contemporary)

18.6. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Ruth-Klüger-Platz (Salsa & Bachata)

25.6. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Urban-Loritz-Platz (Tango)

Juli

2.7. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Bernardgasse / Ecke Wimbergergasse (Standard)

9.7. Workshops 18 – 21 Uhr: Kirchberggasse (Dance Aerobic, Tahitianischer Tanz)

16.7. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Ceija-Stojka-Platz (Fusion)

23.7. Workshops 18 – 21 Uhr: Lindengasse / Ecke Neubaugasse (Weaving Connections, Hip-Hop)

30.7. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Siebensternplatz (Salsa & Bachata)

August

6.8. Workshops 18 – 21 Uhr: Zieglergasse / Ecke Westbahnstraße (Waving, Commercial)

13.8. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Zeismannsbrunngasse (Urban Kizomba)

20.8. Workshops 18 – 21 Uhr: Ruth-Klüger-Platz (Hip-Hop, Contemporary)

27.8. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Kandlgasse (Lindy Hop & Band)

September

3.9. Workshops 17 – 19.30 Uhr: Schottenfeldgasse 29 (Kids Special Cool Moves, Line Dance)

11.9. Closing: Schottenfeldgasse 72

13 Locations, 3 Stunden Spaß pro Abend, Workshops für jeden Stil - und das völlig kostenlos!