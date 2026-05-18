Neubau tanzt wieder durch den Party-Sommer

Jeden Donnerstag von Mai bis September wird der 7. Wiener Gemeindebezirk zur bunten Tanzfläche, auf der alle eingeladen sind, das Tanzbein zu schwingen.
Bei "Neubau tanzt" gilt: Shaken mitten auf der Straße! Von Salsa über Lindy Hop bis zu Contemporary und Commercial - an insgesamt 13 Donnerstagen gibt es an 13 verschiedenen Standorten Social-Dance-Abende und Tanz-Workshops, die Spaß und Bewegung in den Alltag der Besucher bringen.
Die Idee dahinter: Tanzen soll für alle zugänglich sein - nicht nur für zahlendes Publikum in Tanzschulen und Studios. So wollen die Betreiber den Bezirk zum Sommer-Hotspot machen - egal ob Profi oder Anfänger, jeder darf mitmachen. Wer also urbane Tanzstile liebt, wird bei Krumping, Hip-Hop oder Waacking/Voguing voll auf seine Kosten kommen.
Zwei Termine fanden im Mai bereits statt, bis September steht für das tanzwütige Publikum aber noch reichlich Musik auf dem Programm:
Mai
- 21.5. Workshops 18 – 21 Uhr: Ceija-Stojka-Platz (Indonesische Tänze, Commercial)
- 28.5. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Kirchberggasse (Tango)
Juni
- 4.6. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Kirchengasse (Lindy Hop & Band)
- 11.6. Workshops 18 – 21 Uhr: Zeismannsbrunngasse (Dance Time Retro Tänze, Contemporary)
- 18.6. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Ruth-Klüger-Platz (Salsa & Bachata)
- 25.6. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Urban-Loritz-Platz (Tango)
Juli
- 2.7. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Bernardgasse / Ecke Wimbergergasse (Standard)
- 9.7. Workshops 18 – 21 Uhr: Kirchberggasse (Dance Aerobic, Tahitianischer Tanz)
- 16.7. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Ceija-Stojka-Platz (Fusion)
- 23.7. Workshops 18 – 21 Uhr: Lindengasse / Ecke Neubaugasse (Weaving Connections, Hip-Hop)
- 30.7. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Siebensternplatz (Salsa & Bachata)
August
- 6.8. Workshops 18 – 21 Uhr: Zieglergasse / Ecke Westbahnstraße (Waving, Commercial)
- 13.8. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Zeismannsbrunngasse (Urban Kizomba)
- 20.8. Workshops 18 – 21 Uhr: Ruth-Klüger-Platz (Hip-Hop, Contemporary)
- 27.8. Tanzabend 18 – 21 Uhr: Kandlgasse (Lindy Hop & Band)
September
- 3.9. Workshops 17 – 19.30 Uhr: Schottenfeldgasse 29 (Kids Special Cool Moves, Line Dance)
- 11.9. Closing: Schottenfeldgasse 72
13 Locations, 3 Stunden Spaß pro Abend, Workshops für jeden Stil - und das völlig kostenlos!