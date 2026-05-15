Ab in den Süden! Bus statt Flieger – neuer Mega-Trend!

Trotz Krisen und steigenden Preisen: Die Österreicher wollen verreisen – und das mehr denn je! Laut Wirtschaftskammer Niederösterreich brummt das Reisegeschäft, und die Trends für den Sommer 2026 sind glasklar.

Rund 240 Reisebüros in Niederösterreich melden: Flugpauschalreisen ans Mittelmeer sind der absolute Hit! Griechenland, Spanien, Türkei, Zypern und Ägypten – die Klassiker sind zurück. Und auch Fernziele wie Thailand und Mauritius sind heiß begehrt.

Bus statt Flieger – neuer Mega-Trend!

Immer mehr Urlauber steigen auf den Bus um! Besonders Badefahrten nach Kroatien und Italien sowie Kurztrips ins Salzkammergut boomen. Das Verkehrsmittel spielt für viele eine größere Rolle als früher – und der Preis sowieso. ACHTUNG: Last Minute wird knapp! Wer noch keinen Urlaub gebucht hat, muss sich JETZT beeilen! Die Kapazitäten für Spanien, Türkei und Griechenland sind schon jetzt fast ausgeschöpft. Reisebüro-Chefin Martina Klamecker warnt: Wer wartet, schaut durch die Finger!

Krisen, Krieg und teure Kerosinpreise machen Sorgen

Nicht alles ist rosig: Hohe Spritpreise treiben die Reisekosten in die Höhe, Flugstreichungen häufen sich, und der Flughafen Schwechat verzeichnete im März einen Passagiereinbruch von 90 Prozent aus dem Nahen Osten. Politische Unruhen könnten jederzeit für Chaos sorgen.

Experten-Tipp: Pauschalreise buchen

Die Branche rät klar zur Pauschalreise – die schützt bei Problemen und kurzfristigen Änderungen am besten. Und bei Unsicherheiten gilt: Ab ins Reisebüro – die persönliche Beratung ist durch nichts zu ersetzen.