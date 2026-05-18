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© GettyImages PIKSEL (Symbolfoto)

Schockanruf

Falscher Bankberater brachte Seniorin um 110.000 Euro

18.05.26, 14:05
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Der Betrüger gab vor, Bankberater zu sein, und redete der Frau ein, dass ihr Konto gehackt wurde.

Kärnten. Eine 75-jährige Frau aus Klagenfurt wurde am Sonntag gegen Mittag zum ersten Mal kontaktiert. Der bislang unbekannte Anrufer gab vor, Bankberater zu sein.

Bankkonto "gehackt"

Der Mann erklärte der Seniorin, ihr Bankkonto sei gehackt worden. Anschließend überredete er die 75-Jährige zu mehreren Online-Überweisungen, um ihr Geld zu "schützen". Der Betrüger sprach mit der Pensionistin am Telefon bis zum Abend mehrmals.

Um 21.15 Uhr endete der Kontakt. Bis dahin hatte die 75-Jährige dem Unbekannten in insgesamt sieben Transaktionen rund 110.000 Euro überwiesen.

Durch ein Telefonat mit einer Verwandten, deren Konto die Frau vorübergehend verwaltet, und auf das der Täter ebenfalls zugreifen wollte, flog der Betrug auf und die Frau erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt.

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