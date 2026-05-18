Mutter und Sohn von 18-Jährigem verprügelt

Eine 37-Jährige, ihr Sohn (17) sowie ein couragierter Zeuge wurden verletzt. Zudem attackierte der Angreifer auch zwei Polizisten und verletzte sie dabei.

Wien. Ein 18-Jähriger hat am Sonntagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus insgesamt fünf Personen verletzt, darunter zwei Polizisten. Der junge Mann traf in der Sechshauser Straße auf einen 17-jährigen Bekannten, der mit seiner 37-jährigen Mutter unterwegs war, und begann, die beiden lautstark zu beschimpfen. Dann schlug er der Frau ins Gesicht, und es kam zu einer Rauferei unter den zwei Teenagern. Ein Zeuge, der dazwischen ging, wurde ebenso verletzt wie zwei Beamte bei der Festnahme.

Zeuge zu Boden geworfen

Der Vorfall passierte gegen 19 Uhr, berichtete die Polizei am Montag. Der 17- und der 18-Jährige dürften einander aus der Drogenszene kennen. Die 37-Jährige erlitt eine Verletzung an der Oberlippe. Der 17-Jährige sowie der 46-jährige Zeuge, der von dem Täter zu Boden geworfen worden war, als er schlichtend eingreifen wollte, hatten Verletzungen an den Handgelenken sowie Abschürfungen.

Angreifer festgenommen

Der 18-Jährige konnte nur unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden, betonte Polizeisprecherin Irina Steirer. "Dabei wurden zwei Beamte verletzt, die ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten." Alle Verletzten wurden laut Polizei von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Schwere Verletzungen, wie Brüche, waren nicht darunter. Der 18-jährige Österreicher wurde wegen Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.