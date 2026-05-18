Einheimische starb bei Kuh-Attacke: Ehemann noch auf Intensivstation

In dem Bereich befanden sich unzählige Kühe von mehreren Bauern.

Osttirol. Nach der tödlichen Attacke auf eine 67-jährige Einheimische durch eine Kuhherde am Sonntag in einem Weidegebiet in Oberlienz in Osttirol ist der genaue Hergang des tragischen Vorfalls vorerst weiter unklar gewesen. Der schwer verletzte Ehemann (65) der Frau habe bisher noch nicht befragt werden können. Dies sei entscheidend, ansonsten gebe es keine Zeugen. Zu der schweren Kuh-Attacke kam es auf einem öffentlichen Spazier- bzw. Wanderweg.

Das Weidegebiet war mit Schildern bzw. Warnhinweisen versehen, eine Einzäunung gab es dort nicht. Es befanden sich ungefähr 30 bis 40 Kühe in dem Bereich. Mehrere Bauern hatten sich dabei zusammengeschlossen. Den Weg benutzen regelmäßig Spaziergeher und Wanderer. Die einheimische 67-Jährige war noch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen erlege

Der 65-Jährige befand sich weiter in der Innsbrucker Klinik auf der Intensivstation, konnte deshalb noch nicht befragt werden. Es bestehe aber "keine akute Lebensgefahr", sagte Kliniksprecher Johannes Schwamberger.