Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Rinderherde Rinder Kuh Kühe Kuhherde
© Symbolbild/Getty Images

67-Jährige tot

Einheimische starb bei Kuh-Attacke: Ehemann noch auf Intensivstation

18.05.26, 11:41 | Aktualisiert: 18.05.26, 13:14
Teilen

In dem Bereich befanden sich unzählige Kühe von mehreren Bauern. 

Osttirol. Nach der tödlichen Attacke auf eine 67-jährige Einheimische durch eine Kuhherde am Sonntag in einem Weidegebiet in Oberlienz in Osttirol ist der genaue Hergang des tragischen Vorfalls vorerst weiter unklar gewesen. Der schwer verletzte Ehemann (65) der Frau habe bisher noch nicht befragt werden können. Dies sei entscheidend, ansonsten gebe es keine Zeugen. Zu der schweren Kuh-Attacke kam es auf einem öffentlichen Spazier- bzw. Wanderweg.

Das Weidegebiet war mit Schildern bzw. Warnhinweisen versehen, eine Einzäunung gab es dort nicht. Es befanden sich ungefähr 30 bis 40 Kühe in dem Bereich. Mehrere Bauern hatten sich dabei zusammengeschlossen. Den Weg benutzen regelmäßig Spaziergeher und Wanderer. Die einheimische 67-Jährige war noch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen erlege

Der 65-Jährige befand sich weiter in der Innsbrucker Klinik auf der Intensivstation, konnte deshalb noch nicht befragt werden. Es bestehe aber "keine akute Lebensgefahr", sagte Kliniksprecher Johannes Schwamberger.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen