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NÖ-Tourismusstrategie setzt wegweisende Akzente
© NLK

Zusammensetzen

NÖ-Tourismusstrategie setzt wegweisende Akzente

12.05.26, 10:18
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Gemeinsam möchte Niederösterreichs Tourismuswirtschaft neue Ziele für ihre Branche setzen.

130 Tourismus-Profis aus ganz Niederösterreich haben sich im Mörwald Gutshof Hotel in Feuersbrunn am Wagram zusammengetan, um die neue Tourismusstrategie des Landes zu schmieden. In neun Arbeitsgruppen wurde über Digitalisierung, KI, Fachkräftemangel und Nachhaltigkeit diskutiert.

NÖ-Tourismusstrategie setzt wegweisende Akzente
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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist überzeugt: "Ein guter Tourismus ist immer auch ein Gewinn für die Menschen, die hier leben."

2,5 Milliarden Euro auf dem Spiel

Diese Stärken machen Niederösterreich zu einer Destination, die Kultur, Natur, Genuss, Gesundheit und Bewegung verbindet. Genau daran soll die Tourismusstrategie Niederösterreich anknüpfen: Bestehende Qualitäten sollen weiterentwickelt, noch stärker miteinander vernetzt und ganzjährig erlebbar gemacht werden. Damit sollen neue Gästegruppen angesprochen, Nächtigungs- und Ausflugsgäste stärker für Niederösterreich begeistert und zusätzliche Wertschöpfung in den Regionen ermöglicht werden.  

NÖ-Tourismusstrategie setzt wegweisende Akzente
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Der Tourismus ist ein Riesengeschäft für Niederösterreich - satte 2,5 Milliarden Euro Wertschöpfung bringt die Branche jährlich. Burgen, Stifte, Weinberge, Radwege, Heurige - das Land hat alles. Jetzt soll das Angebot ganzjährig erlebbar gemacht und noch mehr Gäste angelockt werden. NÖ-Werbung-Chef Michael Duscher warnt aber auch: "Der Tourismus steht vor großen Veränderungen - gesellschaftlich, wirtschaftlich und technologisch." Die fertige Strategie wird im Herbst 2026 präsentiert.

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