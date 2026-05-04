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Bayern-Überraschung: Neue Trikots für Schlager gegen Paris

Von
04.05.26, 11:51
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Zwei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain präsentiert der FC Bayern sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27. 

Das Trikot ist schlicht rot mit weißen Elementen wie Nummer, Adidas-Streifen und Telekom-T, wie es sich die Anhänger in der Südkurve wünschen.

Anders als in den Vorjahren wird das Jersey bereits im Königsklassen-Kracher gegen PSG getragen, statt beim letzten Bundesliga-Heimspiel. Ein dünner goldener Streifen am Kragen und an den Ärmeln soll dabei als Glücksbringer dienen.

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Aussage der Bayern-Spieler

Bayern schreibt auf der Homepage: „Das Team um Joshua Kimmich, Michael Olise und Harry Kane trägt in diesem besonderen Spiel ein Trikot, das für alles steht, was den Klub ausmacht: Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität. In kraftvollem Rot und Weiß verbindet das neue Heimtrikot Tradition mit einem modernen, markanten Auftritt – wie gemacht für große Momente.“

Trikot-Details

Auf dem Rücken steht über der Nummer nun nur noch „FC Bayern“ statt „FC Bayern München“. Die normale Version kostet 100 Euro. Ein Extra-Badge mit goldenem Kakadu ist für 10 Euro erhältlich – eine Hommage an das Porzellan-Tier, das bei der internen Meisterfeier 2025 zum Star wurde.

Bayern-Frauen

Die Bayern-Frauen tragen die Damen-Version erstmals am 9. Mai beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (15.45 Uhr am Bayern-Campus). Im Anschluss erhalten die Spielerinnen die Meisterschale für den vierten Titel in Folge.

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