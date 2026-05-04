Rapid-Boss erklärt, warum Arnautovic-Deal gescheitert ist

Es war das große Thema im vergangenen Transfer-Sommer: Marko Arnautovic zu Rapid? Der Deal platzte bekanntlich. Sportchef Markus Katzer erklärt nun, warum.

Nach langen Verhandlungen entschied sich der ÖFB-Rekordschütze für Roter Stern Belgrad. Katzer blickt bei Sky in "Talk & Tore" zurück: "Es ist vergangen, Marko ist ein Top-Top-Spieler. Man kann nie sagen, wie es gelaufen wäre mit ihm."

"Wir haben uns nicht in einen Transfer verlaufen. Man konzentriert sich dann ja nicht nur auf einen Spieler. Es war eine Möglichkeit da und wenn man einen Marko Arnautovic verpflichten könnte, dann geht das nicht von heute auf morgen", so Katzer weiter.

"Das Problem war..."

Der grün-weiße Sportchef erklärt: "Das Problem war, dass schnell bekannt wurde, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Zum Beispiel haben wir uns mit Serge Philippe Raux-Yao acht Monate lang beschäftigt und wir haben ihn bekommen, weil es nicht nach außen gedrungen ist."

"Es war dann die Entscheidung da, dass es in der Konstellation nicht passt. Und das ist auch gut so, ich glaube, dass er happy ist", so Katzer.