Wer AUA-Flüge storniert, wird jetzt zur Kasse gebeten

Der Flex-Tarif der Lufthansa steht für maximale Flexibilität. Doch neue Gebühren sorgen jetzt für deutliche Einschränkungen bei Stornierungen.

Die Lufthansa Group hat die Stornogebühren im Flex-Tarif angepasst und damit Änderungen für Reisende eingeführt. Betroffen sind neben Lufthansa auch Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover und Swiss.

Deutliche Erhöhung in Europa

Ende März wurde die Stornogebühr im Economy-Flex-Tarif auf Europaflügen erhöht. Sie liegt nun bei 150 Euro, zuvor betrug sie 70 Euro. Umbuchungen bleiben weiterhin kostenlos.

Hohe Kosten auf Langstrecken

Auch auf anderen Strecken können deutlich höhere Gebühren anfallen. Bei Flügen nach Asien und Ozeanien (ausgenommen Australien, China, Japan, Malaysia und Singapur), Südafrika, Mauritius und Seychellen werden Stornierungen teurer. Im Economy-Flex-Tarif fallen 400 Euro an, in der Premium Economy 700 Euro, in der Business Class 1000 Euro und in der First Class 1500 Euro.

Tarif verliert an Vorteil

Der Flex-Tarif richtet sich vor allem an Reisende mit unsicheren Plänen. Durch die neuen Gebühren wird er auf betroffenen Strecken jedoch weniger attraktiv.

Auswirkungen für Reisende

Die Änderungen betreffen unter anderem Geschäftsreisende sowie Personen, die ihre Reisen kurzfristig anpassen müssen.