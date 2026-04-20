Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 88.70 aktien up +4.72% Andritz AG 69.50 aktien down -1% BAWAG Group AG 152.10 aktien down -1.68% CA Immobilien Anlagen AG 26.450 aktien down -0.75% DO & CO Aktiengesellschaft 183.20 aktien down -2.45% EVN AG 27.900 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 106.00 aktien down -2.39% Lenzing AG 24.700 aktien down -0.8% OMV AG 57.35 aktien up +1.15% Oesterreichische Post AG 35.050 aktien equal +0% PORR AG 40.400 aktien up +0.37% Palfinger AG 37.550 aktien down -0.13% Raiffeisen Bank Internat. AG 45.200 aktien down -3.21% SBO AG 34.800 aktien down -2.38% STRABAG SE 88.90 aktien down -0.22% UNIQA Insurance Group AG 16.360 aktien down -1.09% VERBUND AG Kat. A 62.10 aktien up +1.47% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.20 aktien down -1.63% Wienerberger AG 25.600 aktien down -3.1% voestalpine AG 42.320 aktien down -2.71%
  1. oe24.at
  2. Business
AUA
© Getty

Hoher Flex Tarif

Wer AUA-Flüge storniert, wird jetzt zur Kasse gebeten

Von
20.04.26, 15:40
Teilen

Der Flex-Tarif der Lufthansa steht für maximale Flexibilität. Doch neue Gebühren sorgen jetzt für deutliche Einschränkungen bei Stornierungen. 

Die Lufthansa Group hat die Stornogebühren im Flex-Tarif angepasst und damit Änderungen für Reisende eingeführt. Betroffen sind neben Lufthansa auch Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover und Swiss.

Deutliche Erhöhung in Europa

Ende März wurde die Stornogebühr im Economy-Flex-Tarif auf Europaflügen erhöht. Sie liegt nun bei 150 Euro, zuvor betrug sie 70 Euro. Umbuchungen bleiben weiterhin kostenlos.

Hohe Kosten auf Langstrecken

Auch auf anderen Strecken können deutlich höhere Gebühren anfallen. Bei Flügen nach Asien und Ozeanien (ausgenommen Australien, China, Japan, Malaysia und Singapur), Südafrika, Mauritius und Seychellen werden Stornierungen teurer. Im Economy-Flex-Tarif fallen 400 Euro an, in der Premium Economy 700 Euro, in der Business Class 1000 Euro und in der First Class 1500 Euro.

Tarif verliert an Vorteil

Der Flex-Tarif richtet sich vor allem an Reisende mit unsicheren Plänen. Durch die neuen Gebühren wird er auf betroffenen Strecken jedoch weniger attraktiv.

Auswirkungen für Reisende

Die Änderungen betreffen unter anderem Geschäftsreisende sowie Personen, die ihre Reisen kurzfristig anpassen müssen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen