5 Pokale in 5 Ländern: Podolski beendet Karriere mit Pokal-Coup

Lukas Podolski hat es tatsächlich getan: Der Weltmeister beendet seine glorreiche Karriere mit einem Paukenschlag und führt seinen Herzensklub Gornik Zabrze zum ersten Pokalsieg seit 1972.

Es war das Drehbuch für einen Hollywood-Streifen, das sich am Sonntag in Polen abspielte. Der mittlerweile 40-jährige Lukas Podolski, der in der Türkei bereits für Galatasaray und Antalyaspor stürmte, holte mit seinem Jugendklub Gornik Zabrze den polnischen Cup. Im Finale gegen Rakow Czestochowa feierte Zabrze einen 2-0 Erfolg und beendete damit eine unfassbare Durststrecke von 54 Jahren ohne Pokalsieg.

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Ein Denkmal für Prinz Poldi

Der Weltmeister von 2014 wurde in der 89. Minute eingewechselt, um die letzten Momente seiner aktiven Laufbahn auf dem Rasen zu genießen. Dass er ausgerechnet bei seiner Kindheitsliebe Zabrze den Deckel draufmacht, war sein erklärter Traum. Mit diesem Triumph endete nicht nur die Cup-Flaute, sondern auch eine 38-jährige Wartezeit auf irgendeinen offiziellen Titel für den Traditionsverein.

Fünf Länder und fünf Pokale

Podolski krönte sich mit diesem Sieg zum absoluten Weltenbummler-König des Fußballs. Er schaffte das Kunststück, in fünf verschiedenen Ländern den nationalen Pokal in die Höhe zu stemmen. Seine beeindruckende Sammlung sieht nun so aus:

2008: DFB-Pokal (Deutschland) - Bayern München

2014: FA Cup (England) - Arsenal

2016: Türkiye Kupası (Türkei) - Galatasaray

2019: Emperor's Cup (Japan) - Vissel Kobe

2026: Puchar Polski (Polen) - Gornik Zabrze

Servus und Pfiati Lukas

Nach dem Abpfiff gab es kein Halten mehr. Podolski, der immer für einen Schmäh gut ist und auch in Österreich viele Fans hat, verabschiedet sich als echter Champion. Mit 40 Jahren hängt er die Fußballschuhe an den Nagel und hinterlässt eine Lücke, die wohl nur mit einer ordentlichen Portion Kebab und ganz viel Schmäh gefüllt werden kann.