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Barbara Kaudelka, Adi Hirschal, Eva Pölzl und Ossi Schellmann.
© Katharina Schiffl

Jubiläum & Opening

30 Jahre Summerstage mit Sonnenschein und strahlenden VIPs

05.05.26, 17:00
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Mit einer glanzvollen Jubiläumsfeier bei bestem Kaiserwetter startete die Wiener summerstage offiziell in die neue Saison. 

Wien hat sein sommerliches Wohnzimmer am Donaukanal zurück, und das zum ganz großen Jubiläum. Die Geburtsstunde der Summerstage schlug bereits im Jahr 1996, als sie von Ossi Schellmann ins Leben gerufen wurde. Zur Saisoneröffnung 2026 kamen hunderte Fans und Stammgäste zusammen, um nicht nur den Start in den Sommer, sondern auch das beeindruckende 30-jährige Bestehen der Location zu feiern.

Eser Akbaba, Andrea Händler und Barbara Kaudelka. 

Eser Akbaba, Andrea Händler und Barbara Kaudelka. 

© Katharina Schiffl

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Nachdem die Eröffnungsfeiern in den letzten Jahren oft von kühlem und regnerischem Wetter überschattet waren, präsentierte sich der Himmel zum runden Geburtstag als wahrer Gratulant. Bei wolkenlosem Panorama und sommerlichen Temperaturen fiel der Startschuss in das nächste Jahrzehnt der Summerstage-Geschichte absolut perfekt aus.

Schauspieler Adi Hirschal und Moderatorin Eva Pölzl.

Schauspieler Adi Hirschal und Moderatorin Eva Pölzl.

© Katharina Schiffl


 

VIP-Gäste und Gratulanten

Unter die Gratulanten mischten sich Schauspieler Adi Hirschal, Moderatorin Eva Pölzl, und Eser Akbaba. Auch Kabarettistin Andrea Händler, Alf Poier, Mausi Lugner sowie Barbara Kaudelka und Konstanze Breitebner ließen sich das Event nicht entgehen. Gemeinsam mit Topwinzer Rainer Christ und Autor Thomas Raab stießen die Gäste auf drei erfolgreiche Jahrzehnte an.

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