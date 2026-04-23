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Martin Ho mit seinen Töchtern Ivy und Yves
© Tischler

Bei Luxus-Event

Red Carpet-Premiere für Martin Hos kleine Töchter

23.04.26, 11:26
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Bei der Eröffnung eines Luxus-Stores ließ es sich der Unternehmer nicht nehmen, mit seiner kleinen Familie am Red Carpet zu posieren.

Voller Stolz posierte Gastronom und Kunst-Liebhaber Martin Ho am Mittwochabend mit seinen Töchtern Ivy (7) und Yves (2) am Red Carpet bei der Eröffnung des Luxus-Uhren-Stores Jacob & Co. in der Wiener City. Ivy im zart-türkisen Tüll-Kleid, Yves ebenfalls in Tüll gehüllt, aber dafür in rosa, genossen das Blitzlicht-Gewitter wie Profis und lächelten gekonnt in die Kamera. Auch Papa Martin Ho strahlte neben seinen Kids im doppelreihigen Designer-Smoking.

Martin Ho mit seinen Töchtern Ivy und Yves

Martin Ho mit seinen Töchtern Ivy und Yves

© Tischler

Zum Opening des Stores hatten sich auch zahlreiche VIPs wie Geigerin Lidia Baich, Model Eugenia von Hannover sowie Influencerin Nina Süss eingefunden. Unternehmens-Boss Jacob Arobo folg ebenfalls höchstpersönlich ein, um dabei zu sein.

Martin Ho mit seinen Töchtern Ivy und Yves

Martin Ho mit seinen Töchtern Ivy und Yves

© Tischler

Luxus und Kult

Martin Ho mit Jacob Arobo

Martin Ho mit Jacob Arobo

© Tischler

Jacob & Co., 1986 in New York gegründet, steht für die radikale Neuinterpretation von Haute Joaillerie und Haute Horlogerie. Die Marke vereint technische Innovation mit einer unverwechselbar expressiven Ästhetik und inszeniert Zeit sowie Schmuck als spektakuläre Kunstform. Durch Kooperationen mit internationalen Persönlichkeiten und ikonischen Marken hat sich Jacob & Co. als globaler Impulsgeber für modernen Luxus etabliert und zählt prominente Namen wie Rihanna, Beyoncé oder Cristiano Ronaldo zu bekennenden Fans.

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