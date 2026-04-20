NEU: Dieser YSL-Duft sorgt jetzt für Aufsehen

Yves Saint Laurent bringt mit Libre Berry Crush Eau de Parfum Fruitée einen neuen Duft auf den Markt, der vor allem Fans von fruchtig-blumigen Parfums ansprechen dürfte. Der neue Damenduft ist erst seit 2025 gelistet und wird als Intense Eau de Parfum beschrieben.

Wenn Sie einen modernen, femininen Duft mit einem frischen und zugleich sinnlichen Charakter suchen, könnte dieses Parfum genau in Ihr Beuteschema passen.

Yves Saint Laurent Libre Berry Crush Eau de Parfum Fruitée © idealo.at

Der Duft startet mit einer Mischung aus Himbeere und Mandarinorange. In der Herznote treffen Orangenblüte und Lavendel aufeinander, während in der Basis Kokosnuss, Bourbon-Vanille und Moschus für Wärme und Tiefe sorgen. Dadurch wirkt der Duft fruchtig, blumig und zugleich etwas cremig – also alles andere als langweilig.

Spannend ist auch der Preisvergleich auf Idealo: Dort ist der Duft in mehreren Größen gelistet, etwa 30 ml ab 65,95 Euro, 50 ml ab 81,90 Euro und 90 ml ab 112,90 Euro. Damit können Sie je nach Budget und gewünschter Größe selbst entscheiden, welche Variante für Sie am besten passt.

Yves Saint Laurent Libre Berry Crush Eau de Parfum Fruitée © idealo.at

Auch bei den Bewertungen macht der Duft einen guten Eindruck. Auf einer Bewertungsseite liegt der Gesamteindruck bei 4,8 von 5 Punkten, die Haltbarkeit bei 4,2 und die Intensität bei 4,3. Das spricht dafür, dass der Duft nicht nur optisch und vom Namen her überzeugt, sondern auch im Alltag gut ankommt.

Wenn Sie also nach einem neuen YSL-Duft-Tipp suchen, ist Libre Berry Crush definitiv einen Blick wert. Vor allem für alle, die fruchtige Frische mit blumiger Eleganz verbinden möchten, könnte dieser Duft zu einem neuen Favoriten werden. Auf Idealo lässt sich dabei außerdem schnell vergleichen, wo Sie aktuell den besten Preis finden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.