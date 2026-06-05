Astro-Woche

6.6. – 12.6.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

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Ihr MADONNA-Horoskop (6.6. – 12.6.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Eine Woche gilt es noch unter der sensiblen Krebs-Venus unbeschadet zu überstehen, dann wendet sich alles zum Besseren. Bezähmen Sie also Ihre Emotionen
  • Gesundheit: Drosseln Sie von Dienstag bis Donnerstag Ihr Tempo, um Ihre Nerven nicht wieder zu sehr zu belasten.
  • Beruf: Montag ist ein guter Tag, um sich zu einigen. Ab Dienstag Konflikte nicht eskalieren lassen!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Romantik sollte am Sonntag und Montag und am Freitag den Ton angeben. Ruhe bewahren von Dienstag bis Donnerstag, auch wenn die Stimmung angespannt ist.
  • Gesundheit: Nutzen Sie Ihre Energieüberschüsse bis Donnerstag sportlich. Das ist sicher das sinnvollste Ventil.
  • Beruf: Montag und Freitag sind die besten Tage für gute Meetings, für Verhandlungen und Prüfungen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Sehr einfühlsam und zurückhaltend bis Montag. Unbedingt etwas mehr Abstand dann bis Donnerstag! Mit einer klaren Haltung lebt die Liebe am Freitag auf.
  • Gesundheit: Treten Sie bis Montag lieber etwas kürzer. Und überfordern Sie ab Dienstag Ihre Konzentration nicht!
  • Beruf: Man denkt jetzt eher konservativ. Sicherheit hat definitiv Vorrang. Stimmen Sie einfach zu!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Diese Woche steht viel auf dem Spiel. Die tolle Stimmung könnte schon ab Dienstag kippen. Daher heißt es dann, auf Provokationen gelassen reagieren.
  • Gesundheit: Bestform bis Montag. Von Dienstag bis Donnerstag den Schongang einlegen und kein Risiko eingehen!
  • Beruf: Konflikte könnten sich ab Dienstag zuspitzen. Cool bleiben und abwarten, nicht streiten!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Geben Sie sich jetzt noch möglichst kuschelig und ja nicht fordernd! Ab nächster Woche steht Venus in Ihrem Zeichen. Man kommt dann sicher auf Sie zu.
  • Gesundheit: Ab Dienstag sind Sie sehr motiviert, sollten aber Ihre Kräfte nicht überschätzen. Cooler und langsamer!
  • Beruf: Nächste Woche kommt man Ihnen bestimmt entgegen. Bleiben Sie daher strategisch geduldig!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Lieber etwas zurückhaltender mit Ihren Erwartungen! Ihr Verständnis und Ihre Fürsorglichkeit sind ohnehin gefragt. Sie brauchen daher nur abzuwarten.
  • Gesundheit: Eine anstrengende Woche für Ihr Nervenkostüm. Sagen Sie beizeiten nein, bevor es wieder zu viel wird!
  • Beruf: Warten Sie mit wichtigen Terminen und Entscheidungen bis Freitag! Da haben Sie gute Karten.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Krisen könnten sich bis Donnerstag zuspitzen. Lassen Sie Ihre Emotionen beiseite und hören Sie auf Ihren Verstand! Nächste Woche wird alles besser.
  • Gesundheit: Schalten Sie ab Dienstag zwei Gänge zurück und gönnen Sie Ihren geplagten Nerven unbedingt mehr Ruhe!
  • Beruf: Machen Sie Dienst nach Vorschrift und warten Sie mit Initiativen lieber bis nächste Woche!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Liebeshoch am Sonntag und Montag. Überlassen Sie aber Ihrem Gegenüber die Initiative! Wenn es nach Ihrem Kopf gehen muss, läuft es sicher nicht so gut.
  • Gesundheit: Nutzen Sie diese Woche ausgiebig für Ihre Schönheit! Auch sportlich für eine perfekte Bikinifigur!
  • Beruf: Konfliktgeladenes Klima Mitte der Woche. Spielen Sie nicht mit: Fokus auf Ihre Aufgaben!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Sie steuern auf ein neues Liebeshoch zu. Nur nicht zu ungeduldig, auch, wenn die Versuchung schon groß ist. Es lohnt sich, bis nächste Woche zu warten.
  • Gesundheit: Mühsamer Wochenauftakt, tolle Motivation aber ab Dienstag. Aufpassen, dass die Konzentration mithält!
  • Beruf: Es bringt nichts, andere mit Ihren Ideen zu bedrängen. Die Zeit arbeitet ohnehin für Sie.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Die Venus-Opposition ist Ende der Woche überstanden. Es wäre grober Unfug, Streit jetzt noch eskalieren und sich zu Kurzschlüssen hinreißen zu lassen.
  • Gesundheit: Sie muten sich mit Ihrem Einsatz und Ihrem Tempo zu viel zu. Tun Sie lieber mehr für Ihre Schönheit!
  • Beruf: Bereinigen Sie Streitfragen gleich am Montag! Für neue Initiativen ist der Freitag optimal.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Aufmerksamer und verständnisvoller! Keinesfalls eigensinnig oder rücksichtslos von Dienstag bis Donnerstag! Ab Freitag werden die Karten neu gemischt.
  • Gesundheit: Ansteigende Formkurve, aber trotzdem mehr Pausen einlegen! Und am Freitag wieder mal zurückschalten!
  • Beruf: Es steht immer noch die Bereinigung von Versäumnissen an. Daher sorgsam und diszipliniert!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Romantische Highlights am Sonntag und Montag. Ab Dienstag sollten Sie sich lieber eine etwas dickere Haut zulegen. Am Freitag beruhigt sich die Lage.
  • Gesundheit: Haben Sie sich schon ein neues Frühlingsstyling verpasst? Es darf ruhig ein bisschen mutiger sein.
  • Beruf: Vorstellungsgespräche, aber auch Prüfungen und Banktermine am besten am Montag erledigen!

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

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