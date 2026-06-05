6.6. – 12.6.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

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23.5. – 29.5.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

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30.5. – 5.6.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Juni 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

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