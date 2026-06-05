Astro-Woche
6.6. – 12.6.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Eine Woche gilt es noch unter der sensiblen Krebs-Venus unbeschadet zu überstehen, dann wendet sich alles zum Besseren. Bezähmen Sie also Ihre Emotionen
- Gesundheit: Drosseln Sie von Dienstag bis Donnerstag Ihr Tempo, um Ihre Nerven nicht wieder zu sehr zu belasten.
- Beruf: Montag ist ein guter Tag, um sich zu einigen. Ab Dienstag Konflikte nicht eskalieren lassen!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Romantik sollte am Sonntag und Montag und am Freitag den Ton angeben. Ruhe bewahren von Dienstag bis Donnerstag, auch wenn die Stimmung angespannt ist.
- Gesundheit: Nutzen Sie Ihre Energieüberschüsse bis Donnerstag sportlich. Das ist sicher das sinnvollste Ventil.
- Beruf: Montag und Freitag sind die besten Tage für gute Meetings, für Verhandlungen und Prüfungen.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Sehr einfühlsam und zurückhaltend bis Montag. Unbedingt etwas mehr Abstand dann bis Donnerstag! Mit einer klaren Haltung lebt die Liebe am Freitag auf.
- Gesundheit: Treten Sie bis Montag lieber etwas kürzer. Und überfordern Sie ab Dienstag Ihre Konzentration nicht!
- Beruf: Man denkt jetzt eher konservativ. Sicherheit hat definitiv Vorrang. Stimmen Sie einfach zu!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Diese Woche steht viel auf dem Spiel. Die tolle Stimmung könnte schon ab Dienstag kippen. Daher heißt es dann, auf Provokationen gelassen reagieren.
- Gesundheit: Bestform bis Montag. Von Dienstag bis Donnerstag den Schongang einlegen und kein Risiko eingehen!
- Beruf: Konflikte könnten sich ab Dienstag zuspitzen. Cool bleiben und abwarten, nicht streiten!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Geben Sie sich jetzt noch möglichst kuschelig und ja nicht fordernd! Ab nächster Woche steht Venus in Ihrem Zeichen. Man kommt dann sicher auf Sie zu.
- Gesundheit: Ab Dienstag sind Sie sehr motiviert, sollten aber Ihre Kräfte nicht überschätzen. Cooler und langsamer!
- Beruf: Nächste Woche kommt man Ihnen bestimmt entgegen. Bleiben Sie daher strategisch geduldig!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Lieber etwas zurückhaltender mit Ihren Erwartungen! Ihr Verständnis und Ihre Fürsorglichkeit sind ohnehin gefragt. Sie brauchen daher nur abzuwarten.
- Gesundheit: Eine anstrengende Woche für Ihr Nervenkostüm. Sagen Sie beizeiten nein, bevor es wieder zu viel wird!
- Beruf: Warten Sie mit wichtigen Terminen und Entscheidungen bis Freitag! Da haben Sie gute Karten.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Krisen könnten sich bis Donnerstag zuspitzen. Lassen Sie Ihre Emotionen beiseite und hören Sie auf Ihren Verstand! Nächste Woche wird alles besser.
- Gesundheit: Schalten Sie ab Dienstag zwei Gänge zurück und gönnen Sie Ihren geplagten Nerven unbedingt mehr Ruhe!
- Beruf: Machen Sie Dienst nach Vorschrift und warten Sie mit Initiativen lieber bis nächste Woche!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Liebeshoch am Sonntag und Montag. Überlassen Sie aber Ihrem Gegenüber die Initiative! Wenn es nach Ihrem Kopf gehen muss, läuft es sicher nicht so gut.
- Gesundheit: Nutzen Sie diese Woche ausgiebig für Ihre Schönheit! Auch sportlich für eine perfekte Bikinifigur!
- Beruf: Konfliktgeladenes Klima Mitte der Woche. Spielen Sie nicht mit: Fokus auf Ihre Aufgaben!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Sie steuern auf ein neues Liebeshoch zu. Nur nicht zu ungeduldig, auch, wenn die Versuchung schon groß ist. Es lohnt sich, bis nächste Woche zu warten.
- Gesundheit: Mühsamer Wochenauftakt, tolle Motivation aber ab Dienstag. Aufpassen, dass die Konzentration mithält!
- Beruf: Es bringt nichts, andere mit Ihren Ideen zu bedrängen. Die Zeit arbeitet ohnehin für Sie.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Die Venus-Opposition ist Ende der Woche überstanden. Es wäre grober Unfug, Streit jetzt noch eskalieren und sich zu Kurzschlüssen hinreißen zu lassen.
- Gesundheit: Sie muten sich mit Ihrem Einsatz und Ihrem Tempo zu viel zu. Tun Sie lieber mehr für Ihre Schönheit!
- Beruf: Bereinigen Sie Streitfragen gleich am Montag! Für neue Initiativen ist der Freitag optimal.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Aufmerksamer und verständnisvoller! Keinesfalls eigensinnig oder rücksichtslos von Dienstag bis Donnerstag! Ab Freitag werden die Karten neu gemischt.
- Gesundheit: Ansteigende Formkurve, aber trotzdem mehr Pausen einlegen! Und am Freitag wieder mal zurückschalten!
- Beruf: Es steht immer noch die Bereinigung von Versäumnissen an. Daher sorgsam und diszipliniert!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Romantische Highlights am Sonntag und Montag. Ab Dienstag sollten Sie sich lieber eine etwas dickere Haut zulegen. Am Freitag beruhigt sich die Lage.
- Gesundheit: Haben Sie sich schon ein neues Frühlingsstyling verpasst? Es darf ruhig ein bisschen mutiger sein.
- Beruf: Vorstellungsgespräche, aber auch Prüfungen und Banktermine am besten am Montag erledigen!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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