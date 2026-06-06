Diese Frauen rocken die Fußball-WM 2026

Fußball ist längst nicht mehr nur Männersache! Im milliardenschweren Kicker-Business spielen diese Expertinnen eine wichtige Rolle.

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Die Fußball-WM 2026 ab 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko wird die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten. 48 Teams, 104 Spiele, ein Milliardenpublikum. Während Fans den Matches (zu illustren Ausstrahlungszeiten in Europa) entgegenfiebern, werfen wir einen Blick auf die Frauenpower im und hinter dem Kicker-Business.

Die Schiedsrichterinnen

Insgesamt sechs Frauen wurden offiziell für das Turnier nominiert — zwei Hauptschiedsrichterinnen, drei Assistentinnen und eine Video- Referee.

Tori Penso (39)

Hauptschiedsrichterin Tori Penos (Mi.) mit Brooke Mayo und Kathryn Nesbitt © Getty Images

Tori Penso gilt als neue Symbolfigur. Sie leitete bereits das Finale der Frauen-WM 2023 und wird nun die erste US-Amerikanerin sein, die als Hauptschiedsrichterin bei einer Männer-WM eingesetzt wird.

Katia García (32)

WM-Hauptschiedsrichterin Katia Garcia © Getty Images

Katia García ist eine der spannendsten Figuren der gesamten WM 2026 — nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich. Die Mexikanerin steht für die neue Generation von Frauen im Weltfußball: selbstbewusst und selbstverständlich auf der größten Männerbühne des Sports.

Die Agentin

Die brasilianische Super-Agentin Rafaela Pimenta © Insidefoto/LightRocket via Getty

Rafaela Pimenta (53)

Als erste weibliche "Super-Agent" im Fußball gilt die Brasilianerin als eine der mächtigsten Frauen im Hintergrund des Spektakels am Rasen. Nach dem Tod von Agent Mino Raiola übernahm sie eines der mächtigsten Beraternetzwerke Europas. Sie verhandelt die Verträge für Stars wie Erling Haaland und Paul Pogba.

Die Analystin

Fußball-Datenanalystin Sarah Rudd © Getty

Sarah Rudd

Sarah Rudd gilt als eine der wichtigsten Personen im modernen Fußball-Datenanalysebereich — vergleichbar mit dem Einfluss von "Moneyball" im Baseball. Sie war ursprünglich Softwareentwicklerin bei Microsoft und hatte keinen klassischen Fußballtrainer-Hintergrund. Stattdessen brachte sie Mathematik, Statistik und Machine Learning in den Fußball ein und professionalisierte datengetriebenes Recruiting und Kaderplanung.

Die Spielerfrau

Lionel Messis Ehefrau Antonella Roccuzzo mit dem Welt-Kicker und ihren Kids © Getty Images

Antonela Roccuzzo (38)

Keine berufliche, aber eine gesellschaftliche Rolle wird zweifelsohne die Ehefrau von Titelverteidiger Lionel Messi bei der Fußball-WM spielen. Für Tiffany & Co. (designte den Klub-WM-Pokal) stand das Model erst kürzlich wieder vor der Kamera. Zudem berichten Medien regelmäßig darüber, dass sie Messis wichtigste emotionale Stütze ist, besonders weil das Turnier wohl sein letztes sein wird.