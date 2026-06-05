Peinliche WM-Show von Babler & Co.

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

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Die Stimmung in Österreich nähert sich gerade wieder dem Nullpunkt. Die Inflation kratzt mit 3,7 Prozent an der 4%-Marke, doppelt so hoch wie das vom Kanzler aus­gegebene Ziel. Beim Wachstum sind wir mit 0,6 unter den Allerletzten in der EU. Und die Regierung eilt von einem Negativ-Umfrage-Rekord zum nächsten – aktuell ­liegen ÖVP, SPÖ und NEOS überhaupt nur noch bei 45 Prozent, weit weg von einer Mandatsmehrheit im Parlament.

Die einzige Hoffnung für eine Stimmungs-Trendwende ruht in den nächsten Wochen auf unserem Nationalteam. Unsere Burschen sind – im Gegensatz zu den Politikern – nicht nur sympathisch, sie stehen vor allem für Team- und Kampfgeist. Wenn es dem ÖFB-Team gelingt, in den USA die Gruppenphase zu überstehen, dann taucht das ganze Land in kollektive WM-Euphorie ein. Genau das könnte der so wichtige Turbo für unsere Wirtschaft sein, auf den wir seit Monaten warten.

Mit der Politik hat all das freilich nichts zu tun. Umso entbehrlicher sind die "WM-Groupie"-Aktionen von Babler, VdB und Co. Dass die heimischen Politiker mit ihren Selfie-Shows am Erfolg der Nationalmannschaft mitnaschen wollen, ist durchschaubar, und wird ihnen die nächste Umfrage-Klatsche bescheren.