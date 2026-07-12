Der Glaube schwindet

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

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Die Nationalbank stellt fest, dass Menschen mit geringen Einkommen vom Sparpaket der Bundesregierung besonders betroffen sind. Die Steuern und Gebühren steigen, die Kaufkraft sinkt. Die Qualität von Gesundheitsversorgung, Bildung, Pflege und Co kennen nur eine Richtung: nach unten. Die Preise von Wohnen, Energie und Lebensmitteln kennen auch nur eine Richtung: nach oben. Kurzum: Das Leben der Menschen in Österreich verschlechtert sich, besonders jene mit geringen Einkommen trifft es am härtesten. Zahlt sich Arbeiten noch aus? Man zahlt hohe Steuern und was man dafür bekommt, wird immer weniger.

Zu den Blütezeiten der Sozialdemokratie galt eines als fix: Wenn Du Dich anstrengst, dann ist für Dich der soziale Aufstieg möglich. Das ist vorbei. Niemand glaubt mehr an dieses Versprechen. Versprechen gab es im letzten Wahlkampf viele: Das warme Mittagessen für die Kinder, Vermögenssteuern, mehr Netto im Börserl und keinesfalls Sparen bei den arbeitenden Menschen und sozial Schwachen. Man darf sich nicht wundern, dass man nicht mehr gewählt wird, wenn man seine Versprechen nicht hält. Die Frage lautet: Wer ist schuld, wenn ein Produkt nicht mehr gekauft wird? Der Produzent oder die Kunden?