Der Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

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Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Kein Hollywood-Drehbuch kommt an das heran, was am Sonntag in der Früh bei unserem WM-Spiel gegen Algerien über die Bühne gegangen ist. Ein Fußball-Märchen, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Kansas ist unser neues Córdoba!

Der Erfolg unseres Teams hat viele Väter: Der nach seinen drei Kreuzbandrissen schon abgeschriebene Sasa Kalajdžić, der uns in der 96. Minute in den Fußball-Himmel geschossen hat. Das Taktik-Genie Ralf Rangnick, der Kalajdžić nur eine Minute davor beim Stand von 2:3 eingewechselt hatte. Und natürlich das ganze österreichische Team, das bei diesem Match einmal mehr gezeigt hat, was für eine eingeschworene Truppe sie sind.

Die ÖFB-Helden haben mit ihrem Jahrhundert-Remis gegen Algerien eine Euphorie ausgelöst, wie wir sie in Österreich seit Jahren nicht mehr hatten. Davon kann das ganze Land profitieren – von der Wirtschaft bis zur Politik. Vor allem aber sollten wir uns alle ein Beispiel am Team nehmen: Diese Jungs haben uns gezeigt, was mit Kampfgeist sogar in den aussichtslosesten Situationen möglich ist. Alleine dafür würde dem ÖFB-Team ein Feiertag gebühren!