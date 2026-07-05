Ein Kommentar von Rudolf Fußi zur Mehrwertsteuersenkung.

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Was kostet 400 Millionen Euro, sorgt bei allen nur für Unmut und ist ein Paradebeispiel für die dümmstmögliche Umsetzung österreichischer Bürokratie? Richtig, die Mehrwertsteuersenkung bei Grundnahrungsmitteln. Oder besser gesagt: die Mehrwertsteuersenkung, die keiner durchschaut, weil sie völlig unlogisch gestaltet ist. Am meisten muss ich ja lachen, wenn ich noch im Ohr habe, dass die Zeit der Gießkannenpolitik vorbei sei. Also das wahllose Rausdreschen von Steuergeld ohne Ziel und Steuerung. Einfach mal allen irgendwas geben. Und was ist diese Mehrwertsteuersenkung? Genau, wieder

Gießkannenpolitik. Man könnte mit 400 Millionen Euro wahrscheinlich hundert sinnvollere Maßnahmen umsetzen. Doch da bräuchte man politisches Personal, das besser qualifiziert ist als das unsere Erzählt weiter, dass 10 Euro für viele Menschen viel Geld seien, während Ihr ihnen das zigfache über kriminell hohe Netzgebühren bei Energie wegnehmt. Satte 9,5% Rendite auf ihr Eigenkapital dürfen uns die Netzbetreiber verrechnen. Das kostet uns viel mehr als diese blöde Mehrwertsteuersenkung bringt. Doch da greifen wir natürlich nicht hin. Die Politik soll sich schämen. Danke für Nichts! Nicht genügend, setzen.