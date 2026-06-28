Klimaanlagen für alle!

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

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Abkühlung. In südlichen Ländern sind sie den Umgang mit Hitze gewohnt, da wird nicht so ein Aufsehen darum gemacht wie bei uns. Bei uns wird so getan, als würden Menschen bei 40 Grad schmelzen. Tun sie nicht. Natürlich gibt es Berufsgruppen, die bei dieser Hitze nicht arbeiten sollten. Wenn Hitzewarnungen ausgegeben werden, ist es nicht sehr klug, in der prallen Sonne zu arbeiten, da ist jedem klar, dass man hier nicht arbeiten kann. Vielleicht verschiebt sich der Arbeitsalltag im Sommer so wie in südlichen Ländern in den Abend hinein und in der ärgsten Hitze zieht man sich zurück in die kühle Wohnung.

Apropos kühle Wohnung: In Österreich ist die Politik nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass sich jeder Mieter oder Eigentümer eine Klimaanlage einbauen darf. Das ist in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels und Tropennächten in Städten geradezu gemeingefährlich und gesundheitsgefährdend. Es werden Nebelduschen und Trinkbrunnen errichtet, eh gut, aber was ist mit den dringend benötigten Klima anlagen, damit Menschen nicht in ihren Wohnungen bei 30 Grad leiden müssen? Erlaubt das endlich! So wie im Wiener Gemeindebau, da geht’s jetzt auch. Bei den einfachsten Sachen scheitert die Politik.