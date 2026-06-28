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"Oh, wie ist das schön" - Politiker feiern unser Team

Ein Mann im Sportoutfit gibt einem älteren Mann im Anzug zur Begrüßung die Hand.
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Präsident Van der Bellen und Kickl beeilten sich mit Glückwünschen
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Regierungspolitiker wie Sportminister Andreas Babler (SPÖ) und Kanzler Christian Stocker (ÖVP) setzten sich wegen ihrer Reisen zu den Vorrundenspielen gegen Jordanien und Argentinien einiger Kritik aus - heute in der Früh nach dem dramatischen 3:3 gegen Algerien war der Jubel dann aber sowohl einträchtig als auch groß.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seine Hündin Juli zunächst als für uns positives Fußball-Orakel verwendet hatte, jubelte nach dem Kalajdzic-Treffer: "Oh, wie ist das schön!" - der erste Mann im Staat weiß offenbar zu feiern.

Detto&nbsp; Herbert Kickl. Der Obmann der größten Oppositionspartei - die FPÖler waren bei der Unterstützung des Teams nie die lautesten - postete auf Facebook ein erleichtertes "Geschafft!"

Enthusiasmierte FPÖler sahen in den Kommentaren dann sogar ein Omen für eine baldige Absolute der Blauen

Sportminister Andreas Babler postete auf Instagram ein eher unauffälliges Feier-Bild - mit einem lapidaren "Aufstieg". Zuvor war Babler in Traiskirchen beim Daumendrücken zu sehen gewesen.

Bablers Regierungskollegin Beate Meinl-Reisinger feierte unsere Kicker auf Twitter (X): "Gratuliere Burschen!"

Kanzler folgte am späten Vormittag

Etwas anders Kanzler Christian Stocker: Bis 11.10 Uhr lag noch keine Reaktion des Regierungschefs vor - um 11.21 Uhr freute sich dann auch Stocker über den historischen Teamerfolg.

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