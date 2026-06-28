"Oh, wie ist das schön" - Politiker feiern unser Team

Präsident Van der Bellen und Kickl beeilten sich mit Glückwünschen

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Regierungspolitiker wie Sportminister Andreas Babler (SPÖ) und Kanzler Christian Stocker (ÖVP) setzten sich wegen ihrer Reisen zu den Vorrundenspielen gegen Jordanien und Argentinien einiger Kritik aus - heute in der Früh nach dem dramatischen 3:3 gegen Algerien war der Jubel dann aber sowohl einträchtig als auch groß.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seine Hündin Juli zunächst als für uns positives Fußball-Orakel verwendet hatte, jubelte nach dem Kalajdzic-Treffer: "Oh, wie ist das schön!" - der erste Mann im Staat weiß offenbar zu feiern.

Detto Herbert Kickl. Der Obmann der größten Oppositionspartei - die FPÖler waren bei der Unterstützung des Teams nie die lautesten - postete auf Facebook ein erleichtertes "Geschafft!"

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Enthusiasmierte FPÖler sahen in den Kommentaren dann sogar ein Omen für eine baldige Absolute der Blauen

Sportminister Andreas Babler postete auf Instagram ein eher unauffälliges Feier-Bild - mit einem lapidaren "Aufstieg". Zuvor war Babler in Traiskirchen beim Daumendrücken zu sehen gewesen.

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Bablers Regierungskollegin Beate Meinl-Reisinger feierte unsere Kicker auf Twitter (X): "Gratuliere Burschen!"

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Kanzler folgte am späten Vormittag

Etwas anders Kanzler Christian Stocker: Bis 11.10 Uhr lag noch keine Reaktion des Regierungschefs vor - um 11.21 Uhr freute sich dann auch Stocker über den historischen Teamerfolg.