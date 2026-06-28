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1 Mrd. Liter

Wiens künftiger Wassergigant

Baustelle eines Trinkwasserspeichers mit vielen Betonsäulen und Baugerüsten.
© ORF/Tobias Hollerer
In Neusiedl am Steinfeld entsteht der größte geschlossene Trinkwasserspeicher der Welt
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Zwei neue Kammern sollen bis 2028 fertig sein – die erste Ausbaustufe kostet rund 98 Millionen Euro. Im Endausbau fasst der Behälter eine Milliarde Liter Wasser für Wien.

Dimensionen. Norbert Klicha, stellvertretender Betriebsvorstand bei Wiener Wasser, veranschaulicht die Größe: „Wenn man die Fläche eines Fußballfeldes nimmt und die Höhe des Stephansdoms und daraus einen Quader macht, bekommt man die speicherbare Wassermenge im Endausbau."

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Wachstum. Der Ausbau ist notwendig, weil Wien wächst. „Wien hat jetzt etwa zwei Millionen Einwohner, bis 2050 erwarten wir 2,3 Millionen – da kommt die Größe von Graz dazu. Dementsprechend muss die Wasserversorgung mitwachsen", so Klicha.

Hitze. Gerade in Hitzewellen steigt der Wasserverbrauch stark an. „Es wird mehr geduscht, Blumen werden bewässert – wir müssen die Versorgungssicherheit gewährleisten, und das machen wir mit diesen Wasserspeichern." Das Hochquellwasser aus den Alpen fliesst zunächst nach Neusiedl, wird dort gespeichert und dann nach Wien weitergeleitet.

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