Wiens künftiger Wassergigant

In Neusiedl am Steinfeld entsteht der größte geschlossene Trinkwasserspeicher der Welt

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Zwei neue Kammern sollen bis 2028 fertig sein – die erste Ausbaustufe kostet rund 98 Millionen Euro. Im Endausbau fasst der Behälter eine Milliarde Liter Wasser für Wien.

Dimensionen. Norbert Klicha, stellvertretender Betriebsvorstand bei Wiener Wasser, veranschaulicht die Größe: „Wenn man die Fläche eines Fußballfeldes nimmt und die Höhe des Stephansdoms und daraus einen Quader macht, bekommt man die speicherbare Wassermenge im Endausbau."

Wachstum. Der Ausbau ist notwendig, weil Wien wächst. „Wien hat jetzt etwa zwei Millionen Einwohner, bis 2050 erwarten wir 2,3 Millionen – da kommt die Größe von Graz dazu. Dementsprechend muss die Wasserversorgung mitwachsen", so Klicha.

Hitze. Gerade in Hitzewellen steigt der Wasserverbrauch stark an. „Es wird mehr geduscht, Blumen werden bewässert – wir müssen die Versorgungssicherheit gewährleisten, und das machen wir mit diesen Wasserspeichern." Das Hochquellwasser aus den Alpen fliesst zunächst nach Neusiedl, wird dort gespeichert und dann nach Wien weitergeleitet.