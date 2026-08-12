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Bis 2035

Fernkälte-Ausbau: 200 Millionen gegen Sommerhitze

Große Industriemaschine mit Rohren in einem Fernkältewerk am Hauptbahnhof Wien.
© Wien Energie
Bis 2035 fließen fast 200 Millionen Euro in den Ausbau der Fernkälte – und damit soll mit rund 200 Megawatt zusätzlicher Kühlleistung gegen die zunehmende Hitze geholfen werden.
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Der Bedarf an Kühlung nimmt angesichts steigender Temperaturen immer mehr zu. Bis 2035 will die Fernwärmewirtschaft in Summe 193,2 Mio. Euro in Fernkälte investieren. Dadurch sollen rund 200 Megawatt (MW) Fernkälte-Leistung errichtet werden. "Die Hitzerekorde der vergangenen Jahre heizen die Nachfrage nach Fernkälte im ganzen Bundesgebiet an", sagte Katalin Griessmair-Farkas, stellvertretende Geschäftsführerin des Fachverbands Gas Wärme. Ende 2025 betrug die Gesamtlänge des heimischen Fernkältenetzes mehr als 45 Kilometer. Die installierte Fernkälteleistung stieg zuletzt von 186 auf 211 MW an.

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In Wien werden etwa der Austria Campus, das Naturhistorische Museum, das Musiktheater Ronacher, das Rathaus, das AKH oder der Hauptbahnhof mit Fernkälte versorgt. Erst im Juni hat der Versorger Wien Energie eine neue Kältezentrale im Donaufeld in Betrieb genommen.

Fernkälte funktioniert ähnlich wie Fernwärme. In einer zentralen Anlage wird Kälte erzeugt und das kalte Wasser über ein unterirdisches Rohrleitungsnetz in Gebäude transportiert, um sie zu kühlen. Der Vorteil gegenüber Klimaanlagen sei, dass keine Wärme nach außen abgegeben wird, die die Umgebung weiter aufheizt, so die Branchenvertretung. Gegenüber konventionellen Klimageräten könnten rund 50 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden. (APA)

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