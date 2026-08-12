Fortnite-Stars kämpfen in Wien um 50.000 Euro

Am Samstag findet in Wien das diesjährige Highlight für alle Fans von live E-Sport Turnieren statt. Das Red Bull Reshuffle wartet mit einem einzigartigen Spielmodus auf, den es in dieser Form bisher nicht gegeben hat.

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Fortnite-Weltmeister VicO kommt nach Wien. Der Österreicher tritt am Samstag, 15. August, beim E-Sport-Turnier "Red Bull Reshuffle" im Austria Center Vienna gegen internationale Top-Spieler an. Insgesamt kämpfen 40 Profis um 50.000 Euro Preisgeld. Rund 1.000 Zuschauer können das Turnier live im Hauptsaal verfolgen, zusätzlich wird es im Stream übertragen.

Neue Partner nach jeder Runde

Gespielt wird Fortnite im "Reload Modus". Die sechs Runden bestreiten die Profis in Zweier-Teams, wobei die Paarungen nach jedem Durchgang per Zufall neu zusammengestellt werden. Eine Ausnahme gibt es beim sogenannten "Wiiings Team". Dieses Duo wird vom Publikum gewählt. Damit müssen sich die Spieler laufend auf neue Partner einstellen. Gewertet wird jeder Profi einzeln. Punkte gibt es für die Platzierung sowie für ausgeschaltete Gegner. Wer nach sechs Runden die meisten Zähler gesammelt hat, gewinnt das Turnier.

Internationale Stars am Start

Der amtierende Weltmeister VicO (re.) aus Österreich hat seine Teilnahme bestätigt. Der Youtuber Amar (li.) wird als Host dabei sein. © Red Bull Content Pool

Neben VicO haben auch bekannte Fortnite-Profis wie MrSavage, Mongraal, TaySon und Vadeal ihre Teilnahme zugesagt. Im Gegensatz zum Vorgänger-Event "Red Bull For The Win", bei dem auch Amateure gegen Profis antraten, ist "Red Bull Reshuffle" ausschließlich auf die internationale Profi-Szene ausgerichtet.

Für den deutschsprachigen Stream übernimmt YouTuber Amar mit rund 2,7 Millionen Followern die Rolle des Hosts. SypherPK mit rund 20 Millionen Followern begleitet den englischsprachigen Stream. Der australische Streamer und E-Sport-Kommentator Aussieantics veranstaltet zudem eine eigene Watchparty.

Gaming-Event vor Live-Publikum

Die Veranstalter wollen mit dem Turnier ein internationales E-Sport-Format nach Österreich bringen. Gerade weil die Game City heuer nicht stattfindet, soll das Event auch der heimischen Gaming-Szene eine große Veranstaltung mit Publikum bieten. Fortnite zählt seit seinem Erscheinen 2017 zu den weltweit erfolgreichsten E-Sport-Titeln. Große Turniere ziehen regelmäßig Tausende Zuschauer an. Einlass zum Expo-Bereich und zu den Autogrammstunden im Austria Center Vienna ist am 15. August ab 14.30 Uhr. Das Turnier beginnt um 15 Uhr. Tickets sind weiterhin über die Veranstaltungsseite erhältlich.