Restaurantwoche: Hauben-Küche zum Fixpreis

Ende August wird wieder zu Fixpreisen aufgetischt. Von 31. August bis 6. September geht die Restaurantwoche in ihre 33. Runde. Insgesamt machen 100 Lokale mit, darunter 44 Haubenlokale.

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Zum Ausklang des Sommers lädt die Restaurantwoche wieder zum günstigeren Kennenlernen ausgewählter Lokale. Von 31. August bis 6. September servieren 100 Restaurants in ganz Österreich eigens zusammengestellte Menüs zu Fixpreisen, 76 davon befinden sich in Wien. Die Reservierungen sind bereits geöffnet, rund 15.000 Gäste werden während der Aktionswoche erwartet.

Hinter vielen Gastronomiebetrieben liegen schwierige Sommerwochen. Hohe Temperaturen haben teilweise für weniger Mittagsgeschäft gesorgt, Restaurantbesuche verlagerten sich stärker in die späteren Abendstunden. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wieder nach vorne zu schauen. Die Restaurantwoche bringt die Menschen zurück an einen gemeinsamen Tisch und setzt einen wichtigen positiven Impuls für die gesamte Branche", sagt Franz Bernthaler, Geschäftsführer der Culinarius Gruppe und Initiator der Restaurantwoche.

Haubenküche zum Fixpreis

Nadine Djordjevic, Toni Mörwald und Franz Bernthaler. © &Social

Präsentiert wurde die 33. Restaurantwoche bei einem exklusiven Chef’s Table im MörwaldChefs Club im Wiener Palais Ferstel. "Essenszeit ist Lebenszeit", brachte Toni Mörwald die Philosophie der Restaurantwoche auf den Punkt. Die hohe kulinarische Qualität zeigt sich besonders deutlich an der Zusammensetzung der teilnehmenden Betriebe: Unter den insgesamt 100 Restaurants befinden sich 44 Haubenlokale.

Trotz gestiegener Kosten bleiben die Einstiegspreise seit fünf Jahren unverändert. Ein 2-Gänge-Mittagsmenü ist ab 19,50 Euro zu haben, ein 3-Gänge-Abendmenü gibt es ab 39,50 Euro. Bei Haubenlokalen fällt pro Haube ein fester Aufpreis von fünf Euro mittags sowie zehn Euro abends an. Getränke und Gedeck werden getrennt verrechnet.

Zahlreiche Restaurants feiern Premiere

Ergänzt wird das hochkarätige Teilnehmerfeld durch weitere renommierte Restaurants, innovative Newcomer, beliebte Lieblingslokale und spannende kulinarische Neuentdeckungen. In Wien sind heuer mehrere Lokale erstmals bei der Restaurantwoche dabei. Dazu zählen die Brasserie Rascal, Dal Toscano, Rhythms sowie Maria und Josef. "Die Restaurantwoche nimmt diese Hemmschwelle und lädt dazu ein, neue Lokale in einem unkomplizierten Rahmen kennenzulernen", betont Nadine Djordjevic vom Restaurant Split.

Frühzeitige Reservierung empfohlen

Die Nachfrage ist erfahrungsgemäß hoch. Besonders beliebte Restaurants und Termine sind häufig bereits kurz nach dem Reservierungsstart ausgebucht. Eine frühzeitige und verbindliche Online-Reservierung über die offizielle Plattform der Restaurantwoche wird daher empfohlen.