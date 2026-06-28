Graz-Wahl bei Hitze und Fußball-Rausch

Laut Umfragen dürfte Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) ihren überraschenden Sieg von 2021 wiederholen.

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Alle 111 Wahllokale in der steirischen Landeshauptstadt Graz haben ihre Türen nun für die Wahl eines neuen Gemeinderats geöffnet. 225.883 Personen (2021: 223.512) sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden. Umfragen deuten auf einen Sieg für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hin, die 2021 überraschend Platz eins geholt hatte. Wahlschluss ist 16.00 Uhr. Eine erste Hochrechnung gibt es um 17.00 Uhr.

Knapp eine Stunde nach dem Aufstieg der österreichischen Fußball-Nationalelf ins Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft sind nun die Grazerinnen und Grazer zur Stimmabgabe aufgerufen. Bis Freitagmittag wurden bereits 39.511 Wahlkarten (2021: 25.430) ausgestellt. Einige von ihnen werden erst am Montag ausgezählt, weshalb das endgültige Ergebnis auch erst Montagnachmittag vorliegen wird. Dennoch sollte Sonntagabend klar sein, ob Kahr den ersten Platz verteidigen konnte. Alle Wahlkarten, die vor Freitag einlangen, werden bereits am Sonntag mitausgezählt.

2021 lag die Wahlbeteiligung nur bei 54 Prozent. Wegen des frühmorgendlichen Spiels der Nationalmannschaft gegen Algerien sowie dem Formel-1-Grand-Prix in Spielberg gibt es Befürchtungen, dass die Beteiligung weiter sinkt. Hinzu kommt die prognostizierte Hitze von mehr als 35 Grad Celsius. Um 7.00 Uhr dagegen hatte es "nur" 22 Grad Celsius.