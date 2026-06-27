Norbert Hofer mit 2,5 Promille am Steuer erwischt

Mega-Wirbel um den ehemaligen FPÖ-Chef Norbert Hofer: Der Politiker soll am Freitagvormittag stark alkoholisiert mit dem Auto unterwegs gewesen sein.

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Laut Medienberichten soll der FPÖ-Politiker Norbert Hofer am Freitag Vormittag in alkoholisiertem Zustand mit seinem Pkw gefahren sein. Der Vorfall löste rasch einen entsprechenden Einsatz der Exekutive aus, da direkt über den Notruf der Polizei Vorwürfe und gefährliche Beobachtungen aus dem Straßenverkehr gemeldet wurden. Norbert Hofer selbst bestritt gegenüber der Polizei die im Raum stehenden Anschuldigungen und gab an, das betroffene Fahrzeug nicht selbst gelenkt zu haben.

© APA/HANS KLAUS TECHT

Was war passiert: Kurz vor 11:45 Uhr ging bei der Polizei ein anonymer Notruf ein. Der Anzeiger informierte die Beamten über einen mutmaßlich alkoholisierten Fahrzeuglenker, der aus der Steiermark kommend in Fahrtrichtung Pinkafeld unterwegs sei. Laut den Angaben des Zeugen soll das Auto auf eine Verkehrsinsel gefahren und im Anschluss daran beinahe in den Straßengraben geraten sein. Der Lenker sei zudem "wie ein Verrückter" unterwegs gewesen und habe zwischenzeitlich sogar die Spur gewechselt, um auf der Gegenfahrbahn zu fahren, wie die "Heute" den Zeugen zitiert.

Fahndung an der Wohnadresse beendet

Aufgrund der akuten Gefährdung im Straßenverkehr wurde das besagte Fahrzeug von der Polizei umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Nur wenige Minuten später meldete sich der Zeuge erneut via Notruf bei den Behörden. Er erklärte, dass der gesuchte Fahrzeuglenker mittlerweile an seiner privaten Wohnadresse in Pinkafeld eingetroffen sei. Es handelte sich um Norbert Hofer. Der Alkotest ergaben einen Wert von 2,5 Promille. Für Hofer gilt die Unschuldsvermutung.