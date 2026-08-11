Das ist der Gerichts-Fahrplan für Weißmann & ORF

Prozessreigen: Auf Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und den ORF kommen in der nächsten Zeit noch einige rechtliche Auseinandersetzungen zu.

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Wien. Auf Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und den ORF warten noch einige Gerichtsprozesse. Nach dem Auftakt am Arbeitsgericht am Dienstag stehen auch einige "Nebenstränge" am Programm.

Für 17. September ist etwa die Verhandlung einer Klage auf Kündigungsentschädigung (200.000 Euro) samt Entrichtung anteiliger Pensionskassenbeträge angesetzt.

Am 7. Oktober soll die Klage "wegen Haftung für künftige Schäden aus der Presseaussendung" vom 9. März abgehandelt werden. Gemeint ist damit die Aussendung des ORF-Stiftungsrates, in der auch der Vorwurf der "sexueller Belästigung" erwähnt wurde.

Am 21. Oktober soll geklärt werden, ob besagte ORF-Mitarbeiterin als "Nebenintervenientin" zugelassen wird. Am 20. November soll dann das eigentliche Verfahren weitergehen.