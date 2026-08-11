Online-Handel läuft gegen neue EU-Verordnung Sturm

Ab Mittwoch gilt in der EU die neue Verpackungsverordnung PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation).

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Die Branchenvertretung des Onlinehandels in der Wirtschaftskammer sowie der Handelsverband kritisieren den dadurch entstehenden Verwaltungsaufwand und hohe zusätzliche Kosten. "Mag das Ziel grundsätzlich begrüßenswert sein, ist die Umsetzung des Vorhabens im Rahmen der PPWR völlig misslungen", so Berufsgruppensprecher Alexander Smuk. Greenpeace begrüßt die Verordnung.

Die neue EU-Verpackungsverordnung soll Müll reduzieren, Mehrweg stärken und Recycling von Verpackungen voranbringen. Unter anderem werden strengere Regeln für Schadstoffe in Verpackungen eingeführt. "Eine Verpackung soll unser Essen schützen, statt es mit Chemikalien zu belasten. Es ist daher vollkommen richtig und längst überfällig, dass die EU mit der Verpackungsverordnung hier endlich einen Riegel vorschiebt", so Madeleine Drescher, Konsumexpertin bei Greenpeace, am Dienstag laut einer Aussendung.

Hohe Abgaben und beträchtlicher Verwaltungsaufwand

Onlinehändler müssen ab morgen neue Verpflichtungen erfüllen und umfassende Unterlagen, (technische) Dokumentationen und Konformitätsbewertungen zu Verpackungen vorweisen. "Das Problem an den Anforderungen liegt darin, dass Handelsbetriebe in den meisten Fällen gar keinen Zugang zu den notwendigen Unterlagen und Dokumentationen haben", räumte Smuk ein. Ab dem ersten Paket und dem ersten Gramm Verpackungsgewicht, das ins EU-Ausland versendet wird, würden hohe Abgaben sowie ein beträchtlicher Verwaltungsaufwand für Sammel- und Verwertungssysteme und Bevollmächtigte in anderen Mitgliedstaaten anfallen. Für viele Klein- und Mittelbetriebe werde der Rückzug aus einzelnen Märkten damit zur wirtschaftlich einzig vernünftigen Option, warnte der Handelsverband.

Der Handelsverband kritisierte zudem, dass noch zentrale Fragen zur Anwendung der Verordnung offen seien. Handelssprecher Rainer Will forderte daher ein "europaweites Moratorium" für jene Bestimmungen, deren Auslegung, technische Umsetzung oder Vollziehbarkeit noch nicht rechtssicher geklärt seien.

Erste Onlinehändler stellen EU-Versand ein

Erste, vor allem kleine Onlinehändler, stellen ihren EU-Versand ein. Der Handarbeits-Onlineshop "Les filles du cœur" versendet vorerst nur noch nach Deutschland und Österreich. "Da wir diese Veränderungen noch nicht vollständig umsetzen können, haben wir uns entschieden, den Versand in der EU vorübergehend zu pausieren, anstatt einen Fehler zu machen", heißt es auf dem Instagram-Account des Händlers.