37-Jähriger stahl 1.500 € von Freund und stach ihn mit Messer nieder

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten endete blutig: 49-Jähriger verletzt.

Ein Bosnier (37) stahl am Samstag in einer Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus seinem Landsmann 1.500 Euro.

Messerstecher flüchtete

Als der 49-Jährige sein Geld wiederhaben wollte, kam es zu einem heftigen Streit. Der Jüngere rastete so sehr aus, dass er ein Messer zog und damit auf seinen Freund einstach. Zudem bedrohte er das Opfer mit dem Umbringen. Dann flüchtete der Messerstecher.

Verletzter ging erst am nächsten Tag zur Polizei

Der Verletzte ging aber nicht gleich im Anschluss zur Polizei, sondern erst tags darauf, am Sonntagabend. Warum er so lange zuwartete, war laut Polizei vorerst nicht bekannt. Der 37-Jährige wurde an seiner Wohnadresse angetroffen und zur Einvernahme auf die Inspektion gebracht. Er bestreitet die Tat. Das Opfer kam ins Spital.