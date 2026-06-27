Graz: Umfrage sieht KPÖ vorn, Dreierkoalition wackelt aber

Kahr könnte 30er knacken ++ ÖVP auf Nummer 2 ++ FPÖ nur Dritte

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Am Sonntag wählt Graz - und geht es nach den Umfragen, ist Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) der Sieg nicht zu nehmen. In allen heuer veröffentlichten Befragungen liegt Kahrs KPÖ klar vor der ÖVP. Allerdings hat schon die letzte Wahl 2021 gezeigt, wie trügerisch Umfragen in der steirischen Landeshauptstadt sein können. Damals rechnete die ÖVP mit einem klaren Sieg. Geworden ist es ein Erdrutsch für die KPÖ, die Graz nun in einer Dreierkoalition mit Grünen und SPÖ regiert.

© APA

Die letzte von Peter Hajek im Auftrag der "Kleinen Zeitung" durchgeführte Umfrage (620 Befragte) kommt, die KPÖ demnach auf 28 bis 36 %, auf Platz zwei würde die ÖVP mit 19 bis 25 % liegen.

Und auch in der Frage nach der fiktiven Bürgermeister-Direktwahl führt die amtierende Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) mit 39 %, während Kurt Hohensinner (ÖVP) nur bei 18 % liegt.

FPÖ nur Dritte?

Platz drei bei der Gemeinderatswahl würde laut der Umfrage die FPÖ belegen (zwölf bis 18 Prozent), auf den weiteren Plätzen folgen die Grünen (neun bis 15 Prozent) sowie SPÖ und NEOS (jeweils sieben bis elf Prozent) - damit könnte die Dreierkoalition durchaus ihre Mehrheit verlieren.

Der FPÖ-Abspaltung KFG würde mit nur einem Prozent den Einzug in den Gemeinderat verpassen.

Die Erhebung aus Kombination von Telefon- und Onlinebefragung wurde von 20. Mai bis 3. Juni durchgeführt. Die maximale Schwankungsbreite liegt bei plus/minus 3,9 Prozentpunkten.