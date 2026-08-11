Gewessler: Waren bei Islamismus "nicht klar genug"

Grünen-Chefin Leonore Gewessler im oe24.TV-Interview.

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Nach fünf Jahren in der Regierung sind die Grünen zurück in der Opposition angekommen. Nach rund eineinhalb Jahren in der neuen Rolle, zieht Grünen-Chefin Leonore Gewessler im oe24.TV-Sommergespräch bei Politik-Chefin Isabelle Daniel Bilanz.

Video zum Thema Grünen-Chefin Leonore Gewessler im Interview © oe24

Das ganze Sommergespräch sehen Sie am 21. August auf oe24.TV.

oe24.TV: Frau Gewessler, ich würde gerne mit dem Kinderbetreuungssager von Kanzler Christian Stocker anfangen. Reicht seine Entschuldigung? Leonore Gewessler: Er hat sich entschuldigt. Das ist wichtig und das ist ein notwendiger erster Schritt. Aber nein, mir reicht das nicht, weil es jetzt darum geht, auch zu beweisen, dass er tatsächlich was ableitet aus dem, worüber er hier redet. Wir haben in Österreich eine Situation, wo noch immer Kinderbetreuungsplätze fehlen.

oe24.TV: Sie waren mit den Grünen fünf Jahre in der Regierung. Da hätten Sie auch etwas umsetzen können. Gewessler: Wir haben auch viel durchgekämpft, obwohl die Zuständigkeit für das Thema bei der ÖVP war. Und die ÖVP, wir kennen sie, auch in diesem Thema blockiert hat Ende nie.

oe24.TV: Sie kritisieren die Sparpolitik der Regierung. Wo würden Sie sparen? Gewessler: Minister (Peter) Hanke findet Milliarden für Autobahnen und für die Förderung von Flugabgaben, aber nicht um Öffi-Tickets günstiger zu machen. Minister (Wolfgang) Hartmannsdorfer stellt Milliarden auf für Lohnnebenkostensenkung, findet aber kein Geld, um unsere Unabhängigkeit von Öl und Gas voranzubringen. Die finden schon Geld, nur halt für die falschen Prioritäten.