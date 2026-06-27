Norbert Hofer nach Alko-Fahrt: "Es tut mir leid"

Der ehemalige FPÖ-Obmann und Verkehrsminister Norbert Hofer musste am Freitag nach einem positiven Alko-Test seinen Führerschein abgeben - er zeigt sich gegenüber oe24 reumütig.

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Hofer, der nach seinem Rückzug als Klubobmann der FPÖ Burgenland Ende 2025 und seinem Wechsel in die Privatwirtschaft einfacher Abgeordneter im Landtag ist, soll 2,48 Promille im Blut gehabt haben.

Der Vorfall soll sich Freitagmittag auf der Heimfahrt des Politikers von der Steiermark nach Pinkafeld zugetragen haben. Das Auto des Freiheitlichen soll dabei eine Verkehrsinsel touchiert, auf die Gegenfahrbahn geraten und fast in den Straßengraben gefahren sein.

Nach kurzer Fahndung

Ein Zeuge rief die Polizei, die Hofer nach kurzer Fahndung an seiner Wohnadresse neben seinem Auto antraf. Gegenüber den Beamten soll der Politiker angegeben haben, nicht selbst am Steuer gesessen zu sein.

Gegenüber oe24 nahm Hofer zu seiner Alkofahrt-Stellung:

“"Es tut mir leid. Ich habe so einen Fehler noch nie gemacht und trage natürlich alle Konsequenzen, die die Behörde nun in diesem Zusammenhang ziehen wird."” Norbert Hofer

Die Hintergründe von Hofers Alko-Fahrt bleiben unklar.