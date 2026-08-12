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Im Jahr 2025

Gewalt: Vier verletzte Polizeibeamte pro Tag

Mehrere Polizisten sichern ein Festivalgelände während eines Konzerts in St. Pölten.
© APA/FLORIAN WIESER
Im Jahr 2025 wurden 2.976 Polizistinnen und Polizisten im Dienst verletzt. 1.463 davon waren durch fremde Gewalt, also im Schnitt rund vier pro Tag.
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Dieser Wert stellt einen leichten Anstieg gegenüber dem Jahr 2024 (2.581 Verletzte, davon 1.132 durch fremde Gewalt) dar, teilte das Innenministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit und verwies auf den konsequenten Ausbau der Einsatztrainingszentren in ganz Österreich.

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Ziele seien eine weitere Professionalisierung des Einsatztrainingskonzepts und die Schaffung optimaler und einheitlicher Trainingsbedingungen für unterschiedlichste Einsatzlagen, hieß es in der Mitteilung. Langfristig soll es in jedem Bundesland zentrale Einsatztrainingszentren geben.

"Polizistinnen und Polizisten müssen auf viele unterschiedliche Einsatzlagen vorbereitet sein", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). "Der Ausbau und die Modernisierung der Einsatztrainingszentren in ganz Österreich ist wichtig für die Sicherheit der Polizistinnen und Polizisten und der Bevölkerung."

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