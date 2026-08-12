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USP-Schnittstelle

ID Austria hat jetzt neue Funktion

Ein Mann spricht lächelnd bei einer Pressekonferenz vor Mikrofonen und Monitoren.
© APA/ROLAND SCHLAGER
Die ID Austria wartet jetzt mit einer neuen Funktion auf.
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Vertretungsbefugte Personen können sich künftig direkt im Namen eines Unternehmens bei öffentlichen Online-Services, die die ID Austria nutzen, anmelden. Möglich wurde dies durch eine neue Verbindung zwischen dem Unternehmensserviceportal (USP) und der ID Austria, wie Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gab.

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Mit der neuen USP/ID Austria Schnittstelle kam die Funktion "Einloggen im Namen eines Unternehmens" hinzu. Personen können sich damit künftig direkt über die ID Austria im Namen eines Unternehmens anmelden. Die dafür erforderlichen Vertretungsinformationen und Berechtigungen werden aus dem USP übernommen und fließen unmittelbar in den Authentifizierungsprozess ein. "Wer ein Unternehmen vertritt, soll das auch digital einfach tun können. Die Grundlage dafür schafft bereits das Unternehmensserviceportal: Dort verwalten die Unternehmen selbst, wer in ihrem Namen handeln darf, rechtssicher und aktuell", sagt Pröll in der Aussendung.

Öffentliche Serviceprovider können die entsprechenden Vertretungsinformationen und Berechtigungen künftig zudem im Selfservice direkt über die bestehende Oberfläche selbstständig anlegen und verwalten. In der ersten Ausbaustufe steht die Funktion behördlichen Serviceprovidern zur Verfügung. Eine Ausweitung auf privatwirtschaftliche Anbieter werde geprüft, hieß es in der Aussendung.

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