Team kann ganzes Land beflügeln

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

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Es ist eine unglaubliche Euphorie, die unser Nationalteam in ganz Österreich auslöst. Das liegt einerseits an dieser unglaublich sympathischen Truppe – es gibt wohl niemanden, der diesen Jungs nicht die Daumen drückt. Andererseits gibt es im ganzen Land eine rie - sige Sehnsucht nach positiver Stimmung. Nach Corona, Ukraine-Krieg, Wirtschafts-Krise und Teuerung sind die Österreicher so pessimistisch wie noch nie.

Unser Team kann jetzt das schaffen, was die Politik seit Jahren nicht tut: Den so dringenden Optimismus entfachen. Ein Aufstieg bei der WM (und vielleicht sogar ein Wunder gegen Argentinien) sind mehr wert als jede Sonntagsrede der Politiker.

Arnautovic und Co. zeigen uns gerade vor, was ein kleines Land wie Österreich mit dem richtigen Spirit schaffen kann. Warum soll uns das nicht auch bei Wirtschaft, Digitalisierung und Co. gelingen?

Drücken wir unserem Team in den nächsten Wochen ganz fest die Daumen. Es geht nicht nur um Fußball, es geht um eine Stimmungstrendwende in Österreich.

Wer glaubt, dass die von der Politik kommen wird, kann ewig warten. Aber unser Team kann nicht nur bei der WM ein Wunder schaffen, sondern vielleicht auch unsere Wirtschaft wiederbeleben!