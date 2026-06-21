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Fußis Meinung

Immer wieder Österreich!

Ein Mann im Anzug vor blauem Hintergrund, sein Gesicht ist unscharf gemacht.
© Fuhrich
Ein Kommentar von Rudolf Fußi.
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Wir alle feiern unsere Mannschaft. Ich feiere sie besonders. Warum? Weil sie das heutige Österreich gut abbildet. David Alaba, Kevin Danso, Philipp Mwene, Carney Chukwuemeka, Marko Arnautovic, Sasa Kalajdzic. Geht es nach Gerald Grosz und der FPÖ sind das keine echten Österreicher.

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Ich sage: Wer glaubt, dass er Menschen gegeneinander ausspielen muss, ist kein echter Österreicher. Denn unser Land hat immer nur das Gemeinsame stark gemacht. Das Gegeneinander hat uns immer nur geschwächt. Das sehen wir in der Politik. Es gibt keine gemeinsame Erzählung mehr. Keinen gemeinsamen Plan, wohin unser Land gesteuert werden soll.

Es ist nur mehr ein Rückzugsgefecht ohne Zukunftsaussichten. Die Regierung tut nichts für das Gemeinsame, die Opposition aber auch nicht. Ich bin mir sicher, dass die überwältigende Mehrheit des Landes beim gemeinsamen Projekt Österreich mitmachen würde, wenn es vernünftig und zielgerichtet wäre. Wenn Probleme offen angesprochen und Lösungen erarbeitet werden.

Das fehlt uns. Das hat das Nationalteam. Sie haben Pläne, Ziele und Ralf Ragnick hatte eine Vision. In der Mannschaft hat man Leithammel und auf der Trainerbank sitzt ein Boss, der alle mitzieht. Immer wieder Österreich!

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