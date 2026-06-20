TV
E-Paper
Politik

70 Jahre FPÖ

Kickl in der Hofburg: "Fürchtet euch nicht"

ABD0044_20260620 - WIEN - ÖSTERREICH: v.l. Bundesparteiobmann Herbert Kickl und der steirische LH Mario Kunasek (FPÖ) anl. der Feierlichkeiten beim Festakt '70 Jahre FPÖ' am Samstag, 20. Juni 2026 in Wien. - FOTO: APA/TOBIAS STEINMAURER
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Die FPÖ feiert 70 Jahre Parteijubiläum. Der Chef der Freiheitlichen, Herbert Kickl, sprach dazu in der Hofburg.
OE24 auf Google bevorzugen

1956 gründete sich die FPÖ, damals als Kleinstpartei zwischen den zwei Großparteien ÖVP und SPÖ.

Ein Mann im Anzug spricht bei einer Veranstaltung der FPÖ an einem Rednerpult mit Mikrofonen.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Ein Mann spricht bei einer Veranstaltung der FPÖ vor Fahnen und Publikum am Rednerpult.
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Auch interessant

SPÖ will 500 Häftlinge entlassen - ÖVP tobt

Alarm in Russland: Jetzt geht Putin der Sprit aus

Bundesheer: Tanner erwartet Einigung vor dem Sommer

Festakt in prunkvollem Saal der Hofburg mit vielen Gästen und rotem Teppich, Bühne vorne.
© APA/TOBIAS STEINMAURER

70 Jahre später haben sich die Freiheitlichen von einer 10-Prozent-Partei zu der in Umfragen führenden Kraft entwickelt. Aktuell kommen sie auf über 30 Prozent Zustimmung.

Ein Mann im Anzug spricht am Rednerpult mit FPÖ 70-Logo bei einer Veranstaltung.
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Kickl in der Wiener Hofburg

Zum Festakt in der Hofburg kamen die prominente Vertreter der europäischen Rechtsparteien in der Wiener Hofburg zusammen: Von Viktor Orban, über Alice Weidel bis zu Gerd Wilders aus den Niederlanden.

Kickl sagt in seiner Festrede, "ich habe immer daran geglaubt, dass wir das Zeug haben, die stärkste Kraft im Land zu sein." Seine politischen Gegner griff er scharf an und warf ihnen "fanatischen" Eifer gegen die FPÖ vor.

Ein Mann im Anzug hebt die Hand bei einer Veranstaltung mit mehreren bunten Fahnen im Hintergrund.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Ein Mann im Anzug spricht bei einer FPÖ-Veranstaltung an einem Rednerpult in Wien.
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Kickl nannte sich selbst "den einfachen Stellvertreter" der einfachen Parteimitglieder. Das erinnert an Jörg Haider, der sich nach seiner Zeit als Parteiobmann nur noch "als einfaches Parteimitglied" bezeichnete. Kickl hob weiter den Zuspruch hervor, den die Freiheitlichen aktuell bei der Bevölkerung genießen würden.

Person im Anzug winkt während einer Feier, umgeben von weiteren Menschen und Fotografen.
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Die aktuellen Umfragen nannte er "ein wunderbares Geburtstagsgeschenk". Die Seele der FPÖ suchte Kickl in der Freiheit und in der Liebe zur Heimat. Auch auf die Krisen der Partei, wie Knittelfeld 2002 oder Ibiza 2019, blickte er zurück und hob hervor, dass die Partei immer wieder stärker zurückgekommen sei. Kickl dankte dabei vielen Weggefährten.

"Homogenität und Identität"

"Eine positive Veränderung aus eigener Kraft", das gab der blaue Chef als Ziel aus. Gewohnt scharf attackierte Kickl die EU und forderte mehr Souveränität für Österreich. "Homogenität und Identität" skizzierte Kickl als sein gesellschaftliches Idealbild für Österreich - auf Grundlage von gemeinsam definierten Werten. Damit stehe die FPÖ nicht nur auf dem Boden der Verfassung, Kickl ging weiter und meinte, die Freiheitlichen seien der "wahre Verfassungsschutz in Österreich" - im Gegensatz zu allen anderen Parteien.

Gegen die liberale Demokratie

Auch teilte Kickl gegen die liberale Demokratie aus - für ihn ein Begriff der '68er-Linken, der von den "Scheinkonservativen" lediglich übernommen worden sei.

Die Bergsteigererzählung

Seine Rede schloss Kickl mit einer Bergsteigererzählung, mit der er seinen Parteifreunden Mut zu machen gedachte. Kickls großes Ziel, das er in der Hofburg wiederholt ausgab: die Volkskanzlerschaft.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Geheim-Pakt zwischen Kurz und Kickl?

Pröll: Über 200 Millionen Euro für Digitalisierung

SPÖ will 500 Häftlinge entlassen - ÖVP tobt

Alarm in Russland: Jetzt geht Putin der Sprit aus

Team kann ganzes Land beflügeln

Fan-Wirbel um Auftritt von Kult-Band bei FPÖ-Fest

Kickl in der Hofburg: "Fürchtet euch nicht"

Bundesheer: Tanner erwartet Einigung vor dem Sommer

Babler letzter (!) bei Kanzlerfrage

Schule macht Feminismus zum neuen Maturafach