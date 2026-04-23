Song Contest Hammer: Cosmó zündet seine 1. Tournee

Am 16. Mai rockt uns Cosmó mit „Tanzschein“ den Song Contest. Im Oktober legt er mit einer großen Tour nach!

„Das Studium würde ich gerne fertig machen. Ich würde aber auch gerne schauen, wo mich die musikalische Reise hinführt.“ Im großen oe24.TV-Inteview gab unser ESC-Held Cosmó schon die Direktiven. Jetzt steht die Richtung fest bzw. die Daten! Am 4. Oktober startet Cosmó in Hamburg seine seine allererste Tournee "Lieber tour ich weiter".

© ORF

© ORF

Zwischen 8. Oktober (Wien) und 16. Oktober (dornbirn) stehen dafür vorerst fünf weitere Österreich-Termine am Plan. Auch in Grazer Orpheum Extra, wo ja jüngst Cosmós Vorgänger JJ seine Live-Premiere zündete.

© ORF



Das sind die Österreich-Termine von Cosmó:

14. Juni Graz

19. Juni Kufstein

11. Juli Waidhofen

29. August Amstetten

5. September Kitzbühel

8. Oktober Wien, Flex

10. Oktober Gram Orpheum Extra

14. Oktober Salzburg, Rockhouse

15. Oktober Innsbruck, Music Hall

16. Oktober Dornbirn. Conrad Sohm

Dazu gibt's für Cosmo als Warm-Up schon diesen Sommer fünf Konzerte im Vorprogramm von Pizzera & Jaus bzw. AUT of ORDA. "Es wird unvergesslich, singen, tanzen, zusammen abgehen. Ich kann es kaum erwarten"," ist Cosmó schon voller Vorfreude.