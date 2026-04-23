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Song Contest Hammer: Cosmó zündet seine 1. Tournee
© ORF

Tanzschein auf Tour

Song Contest Hammer: Cosmó zündet seine 1. Tournee

Von
23.04.26, 12:35
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Am 16. Mai rockt uns Cosmó mit „Tanzschein“ den Song Contest. Im Oktober legt er mit einer großen Tour nach! 

„Das Studium würde ich gerne fertig machen. Ich würde aber auch gerne schauen, wo mich die musikalische Reise hinführt.“ Im großen oe24.TV-Inteview gab unser ESC-Held Cosmó schon die Direktiven. Jetzt steht die Richtung fest bzw. die Daten! Am 4. Oktober startet Cosmó in Hamburg seine seine allererste Tournee "Lieber tour ich weiter".

Song Contest Hammer: Cosmó zündet seine 1. Tournee
© ORF

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Zwischen 8. Oktober (Wien) und  16. Oktober (dornbirn) stehen dafür vorerst fünf weitere Österreich-Termine am Plan. Auch in Grazer Orpheum Extra, wo ja jüngst Cosmós Vorgänger JJ seine Live-Premiere zündete.

Song Contest Hammer: Cosmó zündet seine 1. Tournee
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Das sind die Österreich-Termine von Cosmó:

  • 14. Juni Graz
  • 19. Juni Kufstein
  • 11. Juli Waidhofen
  • 29. August Amstetten
  • 5. September Kitzbühel
  •  8. Oktober Wien, Flex
  • 10. Oktober Gram Orpheum Extra
  • 14. Oktober Salzburg, Rockhouse
  • 15. Oktober Innsbruck, Music Hall
  • 16. Oktober Dornbirn. Conrad Sohm

Dazu gibt's für Cosmo als Warm-Up schon diesen Sommer fünf Konzerte im Vorprogramm von Pizzera & Jaus bzw. AUT of ORDA. "Es wird unvergesslich, singen, tanzen, zusammen abgehen. Ich kann es kaum erwarten"," ist Cosmó schon voller Vorfreude.

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